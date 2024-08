I tedeschi hanno acquistato meno pesce e frutti di mare nel 2023

I tedeschi hanno comprato meno pesce e frutti di mare nel 2023

I prezzi in aumento hanno leggermente smorzato l'entusiasmo dei tedeschi per il pesce e i frutti di mare. Lo scorso anno, ne hanno acquistati 418.240 tonnellate, circa il 4,2% in meno rispetto al 2022, secondo Petra Weigl, presidente del Centro Informazioni Pesce di Amburgo. Hanno speso circa €5,1 miliardi, circa il 3,7% in più rispetto all'anno precedente.

"Si tratta di un record superato solo dai due anni eccezionali durante la pandemia di COVID-19," ha spiegato Weigl. Nell'ultimo anno pre-COVID del 2019, i tedeschi hanno acquistato circa 401.000 tonnellate di pesce e frutti di mare e hanno speso circa €4,1 miliardi. Il prezzo medio al chilogrammo era allora di €9,80, ma è salito a €12,13 lo scorso anno.

Lo scorso anno, il salmone ha sostituito il pollock dell'Alaska come pesce preferito dai tedeschi. A seguire, come nell'anno precedente, c'erano tonno, aringhe e gamberi. Come nell'anno precedente, il pesce in scatola e surgelato era il più popolare, seguito dai crostacei e molluschi, e poi dal pesce fresco.

Tradizionalmente, il nord del paese è la zona dove si consuma più pesce. Gli abitanti dello Schleswig-Holstein, con un consumo pro capite di 6,7 chilogrammi, hanno superato quelli di Brema, che ne hanno consumati 6,4 chilogrammi. Hamburg e Bassa Sassonia hanno seguito con 6,1 chilogrammi ciascuna. Per il secondo anno consecutivo, il Baden-Württemberg è stato ultimo con 4,7 chilogrammi di pesce pro capite.

Despite the decrease in fish and seafood purchases, German consumers still spent a significant amount on salmon, making it their preferred choice last year. In fact, German expenditure on salmon increased by approximately 3.2% compared to 2019, reflecting their continued fondness for this German-imported fish.

