- I tedeschi comprano meno pesce per più soldi

Le famiglie private tedesche hanno acquistato meno pesce lo scorso anno, ma hanno speso di più. In totale, ne hanno comprato 418.240 tonnellate metriche, circa il 4,2% in meno rispetto al 2022, secondo Petra Weigl, presidente del Centro Informativo Pesce, ad Amburgo. Hanno speso quasi 5,1 miliardi di euro, circa il 3,7% in più rispetto all'anno precedente.

"This è un record che viene superato solo dai due anni eccezionali durante la pandemia di COVID-19", ha spiegato Weigl. Negli ultimi anni pre-COVID del 2019, le famiglie hanno acquistato quasi 401.000 tonnellate metriche di pesce e frutti di mare e hanno speso quasi 4,1 miliardi di euro. Il prezzo medio al chilogrammo era allora di 9,80 euro, raggiungendo i 12,13 euro lo scorso anno - un aumento di quasi il 24%.

Weigl: i tedeschi mangiano troppo poco pesce

Per Weigl, questo dimostra che i consumatori stanno sempre più plasmandosi consapevolmente il consumo di pesce e prestando particolare attenzione al valore dei loro acquisti. Tuttavia, ha notato anche: "Purtroppo, noi tedeschi mangiamo ancora troppo poco pesce". Si è riferita alla Società Tedesca per la Nutrizione (DGE), che raccomanda di mangiare almeno una o due porzioni di pesce alla settimana.

Secondo i dati del Centro Informativo Pesce, i tedeschi sono lontani da questa raccomandazione. Le cifre preliminari mostrano che il consumo pro capite lo scorso anno era di 12,5 chilogrammi. Weigl si aspetta che questa cifra salirà a circa 13,3 chilogrammi una volta ultimate le cifre - dopo i 14,4 chilogrammi del 2022. Tuttavia, questo li collocherebbe ancora ben al di sotto della media mondiale di 20 chilogrammi. In paesi come la Spagna, il Giappone, la Norvegia e il Portogallo, il consumo di pesce è diverse volte superiore. Su isole come l'Islanda, le Maldive o Kiribati, ogni residente mangia in media più di 60 chilogrammi di pesce all'anno.

Il salmone è il pesce preferito dai tedeschi

Lo scorso anno, il salmone ha di nuovo superato il pollock dell'Alaska come pesce preferito dai tedeschi. A seguire, secondo Weigl, c'erano il tonno, l'aringa e i gamberi, che insieme hanno rappresentato due terzi dell'intero mercato. Altri prodotti popolari includevano la trota, il calamaro, il merluzzo, il sgombro e il pesce gatto. Come nell'anno precedente, i tedeschi hanno preferito mangiare pesce in scatola e come prodotti surgelati. A seguire c'erano i crostacei e i molluschi, e poi il pesce fresco. I tedeschi hanno anche preferenze chiare su dove acquistare il pesce. Il 49% del pesce e dei frutti di mare è stato venduto nei discount, e il 41% nei supermercati e nei negozi di consumo. Solo il 4% dei prodotti è stato venduto nei negozi specializzati di pesce.

Tradizionalmente, si mangia più pesce nella parte settentrionale del paese. Gli abitanti dello Schleswig-Holstein, con un consumo pro capite di 6,7 chilogrammi, hanno superato quelli di Brema, che ne hanno consumati 6,4 chilogrammi. A seguire c'erano Amburgo e Bassa Sassonia, ciascuna con 6,1 chilogrammi. L'unica eccezione è stato lo stato del mar Baltico della Mecklenburg-Vorpommern, con 5,1 chilogrammi, che si è classificato nella parte inferiore della classifica. Come nell'anno precedente, il Baden-Württemberg si è classificato ultimo con 4,7 chilogrammi di pesce pro capite. La media nazionale era di 5,4 chilogrammi - 200 grammi in meno rispetto all'anno precedente.

C'è stato un lieve aumento delle vendite di pesce nel primo semestre dell'anno.

Guardando alle cifre del primo semestre del 2024, Weigl ha espresso ottimismo. Secondo queste cifre, erano già state vendute 214.649 tonnellate metriche di pesce e frutti di mare alle famiglie private. Questo rappresentava un aumento del 0,6% rispetto al primo semestre del 2023. Weigl ha sottolineato: "Il primo semestre dell'anno è un periodo interessante per la nostra industria, perché è tradizionalmente molto

Leggi anche: