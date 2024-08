- I teatri di Dortmund si contendono la selezione della squadra principale

Frankfurt's latest signing Arthur Theate è pronto per il suo primo incontro ufficiale con gli Hessiani nell'inaugurale partita della Bundesliga. Secondo il coach di Frankfurt, Dino Toppmoeller, prima del confronto con Dortmund sabato (18:30/Sky), "Arthur ha buone possibilità di ottenere un posto nella formazione titolare".

Il difensore di 24 anni ha raggiunto Frankfurt in prestito dal club francese Stade Rennes solo una settimana fa. Toppmoeller si sta prendendo del tempo per valutare l'impatto dell'ultima sessione di allenamento prima di decidere l'inclusione di Theate.

Nel settore offensivo, Hugo Ekitiké è in pole position per partire titolare. La sua impressionante prestazione di due gol e un assist nella vittoria per 4-1 contro Braunschweig nel primo turno della DFB-Pokal gli ha valso la fiducia del coach. "Ekitiké ha la meglio", ha confidato Toppmoeller.

Toppmoeller ha incoraggiato la sua squadra a mostrare coraggio contro Dortmund, esprimendo fiducia nelle capacità del Borussia. "Chi ha visto i rinforzi del Dortmund può prevedere gli obiettivi della stagione di BVB senza bisogno dell'esperienza di un fisico nucleare", ha detto.

Nonostante la forte concorrenza per un posto nella formazione titolare, l'ottima forma di Arthur Theate durante gli allenamenti potrebbe garantirgli un posto nella partita d'esordio della Bundesliga contro Dortmund per Frankfurt. La stagione inaugurale della Bundesliga si preannuncia una sfida impegnativa per entrambe le squadre, con il Dortmund che può vantare a sua volta rinforzi di tutto rispetto.

