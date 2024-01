I tassi ipotecari statunitensi iniziano il 2024 con un'andatura di galleggiamento

I mutui a tasso fisso a 30 anni hanno registrato una media del 6,62% nella settimana conclusasi il 4 gennaio, rispetto al 6,61% della settimana precedente, secondo i dati di Freddie Mac pubblicati giovedì. Un anno fa, il tasso fisso medio a 30 anni era del 6,48%.

Nonostante il piccolo aumento, i tassi ipotecari sono scesi negli ultimi mesi, migliorando l'accessibilità per gli acquirenti di case che si sono trovati in difficoltà in uno dei mercati meno convenienti degli ultimi decenni.

Dopo aver raggiunto un massimo di 23 anni, il 7,79%, alla fine di ottobre, i tassi ipotecari sono scesi di oltre un punto percentuale grazie all'anticipazione di tagli dei tassi della Federal Reserve nel 2024.

Dall'ultima riunione della Fed a metà dicembre, i tassi sono rimasti relativamente fermi, mentre i mercati digeriscono i dati sull'inflazione, ha dichiarato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac, in un comunicato stampa.

"Data l'aspettativa di tagli dei tassi quest'anno da parte della Federal Reserve, nonché la diminuzione delle pressioni inflazionistiche, prevediamo che i tassi ipotecari continueranno a scendere nel corso dell'anno", ha dichiarato Khater.

Sebbene i tassi ipotecari più bassi siano una notizia gradita, i potenziali acquirenti di case devono ancora affrontare la duplice sfida della scarsità delle scorte e dei prezzi elevati delle case, che continuano a salire", ha aggiunto Khater.

Il tasso ipotecario medio si basa sulle richieste di mutuo che Freddie Mac riceve da migliaia di istituti di credito in tutto il Paese. Il sondaggio include solo i mutuatari che hanno versato un anticipo del 20% e hanno un credito eccellente. Il tasso di un acquirente attuale potrebbe essere diverso.

La notizia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com