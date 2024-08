- I tassi di disoccupazione a Brema hanno mostrato un lieve aumento.

I dati sulla disoccupazione a Brema hanno registrato un aumento di 87 individui, portando il numero di disoccupati a 42.098 nel mese di agosto, rispetto a luglio. Nonostante questo aumento, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile all'11,3%, come nel mese precedente, secondo la filiale locale dell'Agenzia federale per il lavoro. Un anno prima, il tasso di disoccupazione era leggermente più basso, all'11,0%. "La prolungata recessione economica sta iniziando ad avere un impatto anche sul mercato del lavoro", ha dichiarato Johannes Pfeiffer, direttore dell'agenzia locale per il lavoro. I dati utilizzati per l'analisi statistica si riferiscono al periodo fino al 14 agosto.

Il tasso di disoccupazione dell'11,3% a agosto è stato mantenuto nonostante l'aumento del numero di disoccupati, con 42.098 individui senza lavoro a Brema. La stabilità del tasso di disoccupazione, nonostante l'aumento dei disoccupati, sottolinea la resilienza del mercato del lavoro, pur affrontando sfide a causa della prolungata recessione economica.

