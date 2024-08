- I tassi di adozione in MV diminuiscono di nuovo in modo significativo

Lo scorso anno, 73 bambini sono stati adottati in Mecklenburg-Vorpommern. Si tratta di 21 in meno rispetto all'anno precedente, secondo i dati recentemente pubblicati dall'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden. Il calo nel nord-est è stato significativamente più alto, intorno al 22 percento, rispetto alla media nazionale. Le ragioni di ciò non sono state specificate. Tuttavia, i numeri delle adozioni in MV nel 2021 e nel 2022 erano significativamente più alti rispetto alla media dei dieci anni precedenti, rispettivamente 97 e 94.

Nel 2023, un totale di 3.601 bambini sono stati adottati in Germania, con un calo del sei percento rispetto al 2022. Secondo le statistiche, si tratta del numero più basso dal momento della riunificazione tedesca. Tuttavia, il numero di adozioni di figliastri ha raggiunto un nuovo massimo, con quasi tre quarti (73 percento) di tutti i bambini adottati adottati da madri o padri adottivi. Gli esperti attribuiscono il calo delle cosiddette adozioni da estranei, ovvero adozioni da parte di persone che non sono né genitori adottivi né parenti del bambino, ai progressi della medicina riproduttiva.

In media, i bambini avevano 5,5 anni al momento dell'adozione. Secondo i dati, quasi tre quarti vivevano già con un genitore biologico e un genitore adottivo prima dell'adozione, il nove percento è stato adottato dall'ospedale, e un altro otto percento da una famiglia affidataria. In solo il tre percento dei casi, l'adozione è seguita a una nascita anonima o a un passaggio attraverso una culla calda, e nel due percento, a un soggiorno in una casa per bambini. Inoltre, l'otto percento dei bambini non aveva passaporto tedesco prima dell'adozione.

I dati mostrano che i padri adottivi adottano più spesso adolescenti, mentre le madri adottive tendono ad adottare bambini piccoli. Nel 78 percento delle adozioni da parte di madri adottive, la donna era in una partnership omosessuale e non forniva informazioni sul padre del bambino. Questi casi rappresentavano il 31 percento di tutte le adozioni.

Gli statistici sottolineano che, secondo la legislazione attuale, il partner che non ha dato alla luce il bambino può acquisire lo status legale di genitore biologico solo attraverso un'adozione di figlioastro.

Leggi anche: