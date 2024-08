- I tassi di adozione continuano a diminuire

Lo scorso anno, 3.601 bambini sono stati adottati in Germania. Si è registrato un calo del sei percento rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden. Nonostante il numero di adozioni abbia raggiunto il livello più basso dalla riunificazione tedesca, la quota di adozioni di figliastri ha raggiunto un nuovo massimo. Quasi tre quarti (73 percento) dei bambini adottati lo sono stati da matrigne o padrastri.

In media, i bambini avevano 5,5 anni al momento dell'adozione. Secondo i dati, quasi tre quarti di loro già vivevano con un genitore biologico e un genitore adottivo prima dell'adozione, il nove percento è stato adottato dall'ospedale, e un altro otto percento da una famiglia affidataria. In solo il tre percento dei casi, l'adozione è seguita a una nascita anonima o a un abbandono in un box, e nel due percento, a un soggiorno in una casa per bambini. Inoltre, l'otto percento dei bambini non aveva passaporto tedesco prima dell'adozione.

I padrastri hanno adottato più spesso adolescenti, mentre le matrigne hanno preferito adottare bambini piccoli. Nel 78 percento delle adozioni da parte di matrigne, le donne erano in una relazione omosessuale e non hanno fornito informazioni sul padre del bambino. Questi casi hanno rappresentato il 31 percento di tutte le adozioni.

Gli statistici attribuiscono questo alla legislazione attuale, che consente al partner che non ha dato alla luce il bambino di ottenere lo status legale di genitore biologico solo attraverso l'adozione di un figlioastro.

Circa uno su quattro bambini adottati (24 percento) è stato adottato da una coppia nel 2023.

Despite the trends in stepchild adozioni, the overall number of adozioni has remained relatively stable at a low level for 15 years. Experts attribute this to the decline in "classic" foreign adozioni, i.e., adozioni by persons who are neither stepparents nor relatives of the child. Factors contributing to this include advances in reproductive medicine.

