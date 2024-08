I tassi dei mutui sono molto al di sotto del loro picco.

Le richieste di mutui sono aumentate del 17% la scorsa settimana, spinte dai proprietari di case che cercano di rinegoziare, in aumento del 35%, secondo quanto riportato dall'Associazione Bancaria dei Mutui mercoledì. I tassi dei mutui sono precipitati la scorsa settimana ai loro livelli più bassi degli ultimi oltre un anno, secondo i dati del gigante del finanziamento ipotecario Freddie Mac.

E i costi del debito sono attesi scendere ancora di più più tardi quest'anno se la Federal Reserve attuerà i tagli dei tassi d'interesse ampiamente previsti dagli economisti e dagli investitori.

Nonostante i tassi dei mutui in calo, il mercato immobiliare degli Stati Uniti rimane inaccessibile per molti americani, in particolare quelli con redditi bassi che vivono nei centri urbani con un rapido aumento dei prezzi delle case, come San Diego e New York.

I prezzi delle case hanno raggiunto nuovi record più volte quest'anno, secondo i dati di S&P Global e separatamente dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari.

Una persistente scarsità di unità abitative disponibili in molti mercati in tutto il paese continua a far salire i prezzi delle case. Ci sono stati alcuni passaggi importanti verso un mercato più accessibile quest'anno, con l'inventario immobiliare complessivo in miglioramento ogni mese finora nel 2024, secondo i dati dell'NAR. Ma la domanda supera ancora l'offerta.

Un fattore chiave che ha alleggerito i costi delle case in luoghi come Tampa, Denver e Minneapolis è stato un aumento della costruzione residenziale. Il ritmo dell'edilizia abitativa dipende da fattori come le leggi urbanistiche locali, la disponibilità di terreno e le tendenze della crescita della popolazione. A Tampa, un afflusso di nuovi residenti, insieme a molti acri di terreno edificabile, hanno contribuito a far rallentare drasticamente la crescita dei costi dell'alloggio, tirando l'inflazione complessiva nell'area metropolitana molto più bassa.

I costi delle case persistentemente elevati si stanno rivelando un ostacolo per la lotta contro l'inflazione storica in corso della Federal Reserve. L'inflazione è scesa notevolmente dai picchi del 40enne visti nell'estate del 2022, raggiungendo un tasso annuale del 2,9% a luglio, per la prima volta in più di tre anni il l'Indice dei Prezzi al Consumo ha registrato sotto il 3%, secondo i dati diffusi mercoledì. Ma l'obiettivo dichiarato della Fed è del 2% anno su anno. I costi dell'alloggio hanno rappresentato quasi il 90% dell'aumento dei prezzi al consumo registrato lo scorso mese.

Esclusi gli alloggi, l'ICP era in aumento del 1,7% per i 12 mesi conclusi a luglio, ha detto il Dipartimento del Lavoro.

Questa storia è in evoluzione e verrà aggiornata.

