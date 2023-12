I Tampa Bay Buccaneers affronteranno i Seattle Seahawks nella prima partita di stagione regolare della NFL in Germania

L'incontro è stato annunciato mercoledì e si svolgerà il 13 novembre all'Allianz Arena, sede del gigante calcistico tedesco Bayern Monaco.

La partita sarà il primo grande evento non calcistico che si terrà nello stadio.

L'espansione delle International Series della NFL in Germania è al suo terzo paese, dopo le partite giocate nel Regno Unito e in Messico.

La partita a Monaco di Baviera è una delle cinque partite internazionali della NFL previste per il 2022, oltre a una in Messico e tre a Londra, due delle quali si svolgeranno al Tottenham Hotspur Stadium e una partita in casa dei Jacksonville Jaguars al Wembley Stadium.

Mercoledì la NFL ha annunciato anche le squadre coinvolte negli incontri di Londra. I Minnesota Vikings affronteranno i New Orleans Saints al Tottenham Hotspur Stadium il 2 ottobre, mentre i New York Giants affronteranno i Green Bay Packers una settimana dopo.

Il 30 ottobre, allo stadio di Wembley, i Jaguars ospiteranno i Denver Broncos.

La Germania ha una forte base di sostenitori della NFL e i Seahawks hanno annunciato che, secondo i dati della NFL, la squadra è la seconda franchigia NFL più popolare in Germania.

È la quarta volta che i Bucs partecipano alle International Series, avendo giocato a Londra in tre occasioni.

Per i Seahawks si tratta del secondo viaggio in Europa in cinque anni, con l'allenatore Pete Carroll che nel 2018 ha dichiarato che la trasferta a Londra è stata "come una partita in casa".

Gli abitanti di Monaco sono certi di assistere a un incontro avvincente.

I Buccaneers, campioni del Super Bowl 2020, sotto la guida del nuovo head coach Todd Bowles e con il quarterback della leggenda della NFL Tom Brady, cercheranno di riprendersi dopo la deludente sconfitta nei playoff contro i Los Angeles Rams la scorsa stagione.

Dall'altra parte ci saranno i Seahawks, che si apprestano ad affrontare la loro prima stagione in 10 anni senza il forte quarterback Russell Wilson.

Sotto la guida di Carroll, i Seahawks sono sempre stati una delle squadre più competitive e la stagione 2022 non sarà da meno, nonostante la partenza di Wilson verso i Denver Broncos.

