I talebani vietano l'udito delle voci delle donne che cantano o recitano in pubblico.

Le regole sono state presentate il mercoledì, dopo aver ottenuto l'approvazione del leader supremo Hibatullah Akhundzada, come riferito da un portavoce del governo. Queste regole riguardano diversi aspetti della vita quotidiana, come i trasporti pubblici, la musica, la rasatura e le celebrazioni.

L'articolo 13 si concentra specificamente sul comportamento delle donne: impone che le donne debbano sempre coprire il loro corpo in pubblico e indossare il velo per evitare la tentazione e l'allettamento degli altri. L'abbigliamento non deve essere rivelatore, attillato o corto.

Le donne sono anche tenute a velarsi in presenza di uomini e donne non musulmani, per proteggersi dalla corruzione. Le loro voci sono percepite come intime e non dovrebbero essere udite in pubblico mentre cantano, recitano o leggono ad alta voce. Le donne sono scoraggiate dal guardare gli uomini che non sono loro parenti per sangue o matrimonio, e il contrario è vero.

"Per grazia di Allah, queste leggi islamiche contribuiranno senza dubbio alla promozione della virtù e alla repressione del vizio", ha dichiarato il portavoce del ministero Maulvi Abdul Ghafar Farooq il giovedì.

Annuncio ufficiale delle regole di moralità e immoralità

Il documento di 114 pagine e 35 articoli, visto dall'Associated Press, segna il primo annuncio ufficiale delle regole di moralità e immoralità in Afghanistan dal momento in cui i talebani hanno preso il potere nel 2021. Contestualmente, hanno istituito un ministero responsabile dell'"avanzamento della virtù e della proibizione del vizio".

Queste nuove regole concedono al ministero l'autorità di sorvegliare il comportamento personale e di imporre sanzioni come avvertimenti o arresti se vengono segnalate presunte violazioni.

Le regole proibiscono la pubblicazione di immagini in diretta, rappresentando un pericolo per il già instabile panorama dei media afghani; proibiscono la musica; vietano i viaggi solitari delle donne; e impediscono ai uomini e alle donne non parenti di mescolarsi. Le regole prevedono anche le pause per la preghiera per i passeggeri e i guidatori.

Il sito web del ministero elenca la promozione della virtù come attività come la preghiera, l'allineamento del carattere e del comportamento musulmani con la legge islamica, l'incoraggiamento dell'uso del hijab tra le donne e l'incoraggiamento dell'osservanza dei cinque pilastri dell'Islam. L'eliminazione del vizio, d'altra parte, comporta il divieto di attività proibite dalla legge islamica.

Lo scorso mese, un rapporto dell'ONU ha dichiarato che il ministero stava alimentando la paura e l'intimidazione tra gli afghani attraverso i decreti e i metodi di inseguimento.

Ha menzionato che il ruolo del ministero si stava espandendo in altri ambiti della vita pubblica,

Leggi anche: