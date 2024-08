- I talebani proibiranno la pratica delle arti marziali.

Islamabad (dpa) – I Taliban religiosi in Afghanistan hanno proibito l'intensa disciplina sportiva delle Arti Marziali Miste (AMM). La squadra di vigilanza morale ha bandito l'attività a causa della sua natura aggressiva e delle possibili conseguenze letali, come dichiarato da Ahmadullah Wasik, responsabile dell'educazione fisica e dello sport in Afghanistan, al canale televisivo Tolo News.

In precedenza, l'amministrazione aveva approvato la cosiddetta Legge sulla Prevenzione della Moralità e dell'Immoralità. Questa legislazione stabilisce codici di abbigliamento e regolamentazioni di comportamento per entrambi i sessi.

In conformità con la legge, le donne devono coprire il volto e il corpo in presenza di uomini non parenti. La voce delle donne è considerata privata e sono anche proibite dal cantare, leggere ad alta voce o recitare in pubblico. La legge specifica determinati stili di capelli e lunghezze di pantaloni per gli uomini.

La Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha criticato la legge. Le regolamentazioni dei Taliban limitano significativamente le persone e rafforzano la polizia morale, secondo una dichiarazione.

I Taliban giustificano la legge sulla moralità di recente attuazione come rappresentativa dei valori e delle credenze islamiche. Un rappresentante dei Taliban ha respinto le obiezioni dell'UNAMA: "È dovere di ogni musulmano e di ogni governo islamico promuovere il bene e proibire il male", ha affermato.

L'AMM è uno sport da combattimento molto apprezzato tra i giovani in Afghanistan. I concorrenti di AMM integrano tecniche da diversi sport, tra cui boxe, kickboxing, Jiu Jitsu brasiliano, lotta e judo.

