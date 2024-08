- I talebani limitano le donne a esprimersi pubblicamente attraverso il canto e la lettura.

In Afghanistan, il regime talebano ha proibito alle donne di esprimersi pubblicamente o di recitare testi, e ha emanato un ordine che richiede alle donne di essere completamente velate in presenza di uomini non parenti. Si tratta di un aspetto della loro recentemente istituita "Legge della Moralità", firmata dal Leader Supremo dei fondamentalisti islamici, Hibatullah Akhundzada, attraverso il Ministero della Giustizia.

La legislazione intende imporre rigidi protocolli, come quelli applicati dalla loro autoproclamata "Polizia della Moralità". Le donne sono tenute a coprire il volto e il corpo in presenza di uomini non parenti. Poiché la voce di una donna è considerata intima, attività come il canto ad alta voce, la lettura rumorosa o la recitazione pubblica sono anch'esse proibite. La legge regola anche la lunghezza della barba e dei pantaloni degli uomini.

L'omosessualità e la musica sono tra le questioni che sono state proibite. Inoltre, altre restrizioni includono il divieto di omosessualità e relazioni extramatrimoniali per entrambi i sessi. Queste linee guida non erano nuove; erano state inizialmente proposte dal Ministero della Moralità. Tuttavia, ora il Ministero della Giustizia le ha formalizzate e ha delegato il compito di farle rispettare al Ministero della Moralità. Gli osservatori rimangono cauti su quanto rigorosamente queste regole verranno applicate.

Al momento del loro ritorno al potere ad agosto 2021, i talebani avevano espresso l'intenzione di un'amministrazione meno militante. Tuttavia, il loro governo attuale dimostra un comportamento estremamente autoritario. A livello internazionale, i talebani incontrano critiche significative, in particolare riguardo alla loro estrema soppressione delle libertà delle donne.

Baerbock: "Più di 90 Pagine di Contenuto Misogino"

La Germania ha risposto con critiche severe. La Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha espresso la sua opinione sulla piattaforma X, affermando che la Legge della Moralità rappresenta "più di 90 pagine di contenuto misogino". Ha affermato che queste regole restrittive dei diritti umani "reprimono metà della nazione". Baerbock ha inoltre dichiarato che questa Legge della Moralità dimostra inequivocabilmente che non ci possono essere accordi cooperativi con i fondamentalisti islamici.

Alle donne non è permesso di partecipare ad attività che comportano l'uso pubblico della loro voce, come il canto ad alta voce o la lettura rumorosa, a causa della convinzione dei talebani che la voce di una donna è intima. Altre misure restrittive includono il divieto di omosessualità e relazioni extramatrimoniali per entrambi i sessi, che erano state inizialmente proposte dal Ministero della Moralità e che ora sono state formalmente implementate e applicate dallo stesso ministero.

Leggi anche: