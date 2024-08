Riassunto Annuale del Dipartimento degli Standard Etici - I talebani licenziano 281 agenti di sicurezza per mancanza di conformità ai capelli facciali

Dopo la loro presa del potere ad agosto 2021, il Ministero della Virtù e della Moralità dei Talebani ha assunto il controllo della sede del precedente Ministero degli Affari delle Donne a Kabul. Le conseguenze per i diritti delle donne sono state cupe: divieti scolastici, nessuna possibilità di istruzione superiore e il UN in Afghanistan ha segnalato casi di ufficiali del ministero che arrestavano donne per non aver rispettato la loro interpretazione dell'abbigliamento islamico. Tuttavia, le conseguenze sono andate oltre le donne.

Il Ministero della Virtù e della Moralità dei Talebani ha licenziato 281 membri delle forze di sicurezza per aver rifiutato di portare la barba. Inoltre, oltre 13.000 persone sono state arrestate in Afghanistan lo scorso anno per aver svolto "attività immorali", secondo un annuncio del ministero a Kabul. Il rapporto annuale del dipartimento ha rivelato che circa la metà di queste persone è stata rilasciata entro 24 ore. Purtroppo, non sono stati resi noti i reati specifici o il genere dei detenuti.

Gli enforcer morali dei Talebani diventano isolati

La tradizione afghana prevede che i musicisti intrattengano alle feste. Purtroppo, questa pratica non è in linea con le prospettive dei Talebani. In una conferenza stampa, Mohibullah Mochlis, direttore della pianificazione e della legislazione del ministero, ha rivelato che i Talebani hanno distrutto oltre 21.328 strumenti musicali nell'anno precedente a causa di questa divergenza.

Attualmente, l'amministrazione talebana ha proibito al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett, di entrare nel paese. Bennett è stato informato di questa decisione mesi fa, venendo avvertito che non è autorizzato a tornare in Afghanistan. Fonti interne suggeriscono che il governo talebano ha citato un problema personale con Bennett, piuttosto che un problema nell'osservare e nel segnalare la situazione dei diritti umani.

Le severe politiche di enforcement morale dei Talebani hanno suscitato critiche da parte di altre comunità internazionali. Molti paesi hanno espresso preoccupazione per il trattamento dei Talebani nei confronti di alcuni settori della loro popolazione e per il disprezzo dei diritti umani.

Leggi anche: