I talebani liberano quattro dipendenti della GIZ

Da quando i Taleban hanno preso il controllo, la situazione di sicurezza in Afghanistan è stata volatile. Diversi lavoratori dell'organizzazione tedesca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sono stati trattenuti dal gruppo terroristico per diversi mesi prima di essere rilasciati. Secondo il "Sonder Sonntag" (SdS), citando fonti di sicurezza internazionali, questi individui sono stati liberati in primavera.

Le autorità tedesche hanno evitato di fare commenti sulla questione, preoccupate per la sicurezza del personale GIZ ancora presente nel paese. GIZ, a sua volta, ha rinviato alle autorità governative per un commento.

Le ragioni del fermo di questi dipendenti GIZ rimangono poco chiare. Almeno tre di loro sono segnalati come partiti dal paese. Un portavoce dei Taleban ha rifiutato di commentare l'incidente, sostenendo di aver bisogno di più tempo per raccogliere informazioni.

Il "Sonder Sonntag" ha anche riferito che i Taleban hanno agito contro un altro dipendente GIZ, che, secondo fonti non confermate, è stato condannato alla detenzione. Tuttavia, né il governo tedesco né GIZ hanno offerto commenti riguardo a questo caso.

GIZ lascerà l'Afghanistan entro l'anno prossimo

A causa della condizione di sicurezza instabile, GIZ lascerà l'Afghanistan entro l'anno prossimo. Nessun personale tedesco o internazionale è stato presente sul sito dal agosto 2021, quando i Taleban hanno ripreso il potere. Secondo le autorità locali afghane, GIZ impiega attualmente circa 160 dipendenti locali.

La decisione di GIZ di ritirare il personale è in linea con la posizione del governo federale, secondo un portavoce dell'organizzazione. Dal 2025, GIZ prevede di collaborare con partner in Germania o in un paese terzo per continuare il suo lavoro in Afghanistan. L'organizzazione si concentrerà sul supportare la comunità locale nei servizi essenziali, come migliorare l'autosufficienza, la formazione delle ostetriche e il supporto alle imprese e alle organizzazioni guidate dalle donne. GIZ garantisce che non si impegnerà con il regime dei Taleban non riconosciuto a livello internazionale.

La Commissione, probabilmente riferendosi a un'organizzazione o un ente internazionale, non ha emesso dichiarazioni riguardo ai dipendenti GIZ trattenuti e successivamente rilasciati dai Taleban. Dopo l'annuncio della partenza di GIZ dall'Afghanistan entro l'anno prossimo, la Commissione potrebbe dover rivedere la sua strategia per fornire supporto al paese.

