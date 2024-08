I talebani hanno sfollato 281 agenti di sicurezza senza peli sul viso.

Il Ministero della Moralità e dell'Immorale dell'Afghanistan, un gruppo allineato con i rigidi islamici Taliban, ha causato un certo scalpore. Hanno licenziato 281 membri del personale di sicurezza per il loro rifiuto di portare la barba secondo le loro regole. Lo scorso anno, circa 13.000 individui sono stati arrestati per aver presuntamente preso parte a attività immorali, secondo i registri del ministero. Interessantemente, la metà di questi individui è stata rilasciata entro un giorno, ma non sono state rese note informazioni sulle loro offese o sui loro generi.

Mohibullah Mochlis, direttore del Ministero per la pianificazione e la legislazione, ha parlato a una conferenza stampa. Ha rivelato che lo scorso anno hanno distrutto 21.328 strumenti musicali e impedito la vendita di "film immorali" nei mercati da parte di migliaia di venditori. Inoltre, 281 individui sono stati identificati per non portare la barba, portando al loro licenziamento. Dopo la presa del potere dei Taliban ad agosto 2021, hanno assunto il controllo dei locali del Ministero delle Donne a Kabul.

Le organizzazioni per i diritti umani a livello internazionale e le Nazioni Unite hanno espresso le loro preoccupazioni per le restrizioni del ministero alle donne e la limitazione della libertà di espressione. Le Nazioni Unite in Afghanistan hanno segnalato casi di ufficiali del ministero che arrestano donne per non aver aderito alla loro interpretazione specifica dell'abbigliamento islamico. Tuttavia, i Taliban hanno respinto queste accuse, sostenendo che le loro regole corrispondono alla loro comprensione della legge islamica e delle usanze afghane.

