I talebani hanno ancora una volta perpetrato flagellazioni pubbliche.

In base a presunte condotte sessuali inappropriate, quattro individui hanno ricevuto un'altra serie di frustate in Afghanistan. Tre di questi individui hanno ricevuto 39 frustate e una condanna a un anno di carcere, secondo la Corte Suprema sotto l'autorità del regime islamico dei Taliban. Il quarto individuo ha ricevuto una condanna a 39 frustate e due anni di prigione.

Il testo non specifica, come in passato, se le frustate siano state somministrate in un luogo pubblico nella provincia centrale di Parwan.

Di fronte alle critiche dei gruppi per i diritti umani e delle Nazioni Unite, i Taliban, tornati al potere in Afghanistan ad agosto 2021, hanno reintrodotto punizioni pubbliche come le esecuzioni e le frustate per reati come omicidio, furto e adulterio. Da allora, cinque uomini condannati per omicidio sono stati sottoposti a esecuzioni pubbliche.

La Corte Suprema ha decretato che tre degli individui hanno ricevuto un totale di 39 frustate e un anno di carcere, il che significa un numero significativo di frustate per ciascun individuo. In totale, i quattro individui sono stati condannati a un totale di 156 frustate e tre anni di prigione.

