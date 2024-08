- I suoi resoconti scritti hanno già affermato con sicurezza il titolo di un libro più venduto.

Melania Trump, 54 anni, è pronta a lanciare la sua autobiografia il 1° ottobre, ma già domina le classifiche dei bestseller prima del lancio ufficiale. Titolata "Melania: Una Memoria", questo libro sta attirando l'attenzione su Amazon, attualmente in testa alla categoria "Presidenti degli Stati Uniti" e al terzo posto tra le biografie e al quarto tra i nuovi rilasci.

Melania Trump Offre Uno Sguardo Inedito

Stando alla sinossi del libro, Melania, l'ex First Lady, si addentra nella sua infanzia slovena, nel suo viaggio dalla vita in un piccolo paese al mondo glamour della moda in Europa e New York, e nell'incontro fatale con Donald Trump che ha cambiato la sua vita per sempre.

Da quando ha lasciato la Casa Bianca a gennaio 2021, Melania ha mantenuto un profilo basso. La sua autobiografia promette di rivelare dettagli intimi sulla sua vita. "Condivide storie inedite dai suoi giorni alla Casa Bianca e offre uno sguardo senza precedenti sulla sua tenure come First Lady, facendo storia come la prima First Lady nata all'estero."

Stando al sito ufficiale di Melania, il libro costa $40 o $75 per la versione firmata. Racconta "la storia commovente e ispirante di una donna che incarna il successo personale, supera gli ostacoli e si crea un cammino unico".

"L'ex First Lady invita i lettori nel suo mondo e offre un ritratto sincero di una donna che ha vissuto un'esperienza straordinaria." Il sito web anticipa anche "storie e immagini inedite mai accessibili al pubblico".

Dalla Città Slovena alla Casa Bianca

Nata Melanija Knavs nel 1970 a Sevnica, in Slovenia, Melania è cresciuta in una famiglia di classe operaia. Dopo il diploma, ha studiato architettura a Lubiana prima di decidere di concentrarsi sulla sua carriera di modella.

Nel 1995, all'età di 25 anni, Melania si è trasferita a New York, dove ha incontrato il 24enne più anziano Donald Trump a una festa organizzata dal suo agente nel settembre 1998. Dopo il divorzio di Donald dalla sua seconda moglie, i due si sono avvicinati e si sono sposati in una cerimonia sfarzosa a gennaio 2005. Il loro figlio Barron, ora 18enne, è nato a marzo 2006, e Melania è diventata cittadina americana lo stesso anno.

Poco prima dell'inizio del decennio, la sua vita ha subito un altro cambiamento inaspettato quando il marito ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2016, ha sconfitto i suoi rivali e ha elevato Melania al ruolo di 47ª First Lady degli Stati Uniti.

Durante la sua campagna, il suo mandato alla Casa Bianca e il post-presidenza, Melania ha preferito rimanere fuori dai riflettori. Continua a mantenere un profilo basso nella campagna presidenziale attuale di Donald. remains to be seen how the release of her memoir and its contents, only weeks before the election, might impact things.

