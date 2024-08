- I sudisti sostengono un'accelerazione delle deportazioni e una sorveglianza più severa.

Il leader della Baviera, Markus Söder, ha sostenuto la necessità di procedure di espulsione più severe per i richiedenti asilo che non hanno un titolo di protezione valido in Germania, a seguito dell'incidente di Solingen. "I richiedenti asilo che non hanno un titolo di protezione valido dovrebbero lasciare il paese", ha dichiarato il capo della CSU durante il programma ARD "Frag doch mal", dove i cittadini possono porre domande agli politici online. Le risposte sono state condivise tramite i canali social di ARD.

Durante una discussione estiva nel programma ARD "Bericht aus Berlin", Söder ha affermato: "Siamo consapevoli che il problema dell'immigrazione sta sfuggendo al nostro controllo". La Germania sta fallendo nei suoi sforzi di integrazione. La legislazione deve essere rivista senza indugio.

Maggiore sicurezza attraverso un maggiore controllo

I criminali devono essere catturati e espulsi rapidamente, in particolare verso la Siria e l'Afghanistan. "La realtà è semplice: dobbiamo essere più coerenti", ha detto Söder. "Dobbiamo fornire alla polizia maggiore libertà per il controllo". Ha anche promosso controlli casuali, ad esempio, nelle zone pedonali. "Ciò condurrà a una maggiore sicurezza". Ci dovrebbe essere una polizia di frontiera, oltre alla polizia federale, per proteggere i confini nazionali. La polizia di frontiera della Baviera ha registrato numerosi colpi alle liste dei ricercati.

Söder ha criticato la politica migratoria dell'Unione nel 2015 come la principale debolezza durante il mandato della cancelliera Angela Merkel (CDU). Da allora sono state apportate diverse migliorie e modifiche. Tuttavia, ora la coalizione del semaforo, in particolare i Verdi, ha presentato alternative opportunità. "Siamo una nazione che ama aiutare, ma abbiamo bisogno di immigrazione che ci beneficia", ha detto Söder.

Scholz descritto come un 'cancelliere triste'

Söder non ha fiducia nel governo federale per riformare la politica migratoria. L'attuale cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) non è attualmente in grado di ottenere una maggioranza nel suo governo. "Onestamente, Olaf Scholz - in questo momento - è già un cancelliere triste", ha detto Söder. Ha aggiunto: "La migliore soluzione sarebbe se Olaf Scholz trasferisse la responsabilità a noi - allora le cose procederebbero più velocemente".

Söder ha condannato l'utilizzo dell'AfD dell'incidente di Solingen per guadagni elettorali prima delle prossime elezioni statali in Turingia e Sassonia come "incoerente e ripugnante". "L'AfD potrebbe approfittarne, trarre profitto", ha detto. "Ma è ancora più importante che ora facciamo chiarezza e parliamo onestamente".

