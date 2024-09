I sostenitori europei applaudono la vittoria del FPÖ.

Dopo il trionfo dell'FPÖ nelle elezioni del Consiglio Nazionale austriaco, la destra europea è entusiasta. "Complimenti a Herbert Kickl & all'FPÖ," ha scritto Alice Weidel, presidente dell'AfD, sui social media, seguendo le prime proiezioni. Geert Wilders del partito olandese di destra PVV si è anche rallegrato: "Congratulazioni FPÖ," ha pubblicato Wilders, esprimendo gioia per la crescente forza dei partiti di destra in Europa. "Stiamo vincendo! I tempi stanno cambiando," ha scritto il politico olandese. "Identità, sovranità, libertà, nessun più immigrazione/asilo illegale - è ciò che desiderano milioni di europei!"

L'FPÖ di destra ha conquistato le elezioni parlamentari austriache con il 29,2% dei voti, come annunciato dal Ministero dell'Interno nel risultato finale preliminare. Il partito del precedente cancelliere, ÖVP, è scivolato al secondo posto con il 26,5% dei voti. L'ÖVP conservatore ha subito un calo di 11 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2019, mentre l'FPÖ ha registrato un aumento di 13 punti.

Il Partito Socialdemocratico SPÖ sarà la terza forza più forte nel Consiglio Nazionale, la camera parlamentare principale, con il 21,1% (-0,1). I Liberali NEOS hanno ottenuto il 9% dei voti (+0,9). I Verdi, che avevano governato in precedenza con i conservatori, hanno ricevuto solo l'8% (-5,9) in queste elezioni. Partiti minori come la Partito della Birra e il comunista KPOE non sono riusciti a superare la soglia del 4% richiesta per l'accesso al parlamento.

Le Pen: "Vittoria del Popolo"

Il successo elettorale dell'FPÖ ha anche risuonato con il presidente del Rassemblement National francese di destra, Jordan Bardella. "Travolto dall'orgoglio nel condividere il Parlamento Europeo con i nostri alleati dell'FPÖ, che hanno vinto le elezioni parlamentari in Austria con una netta maggioranza," ha scritto su social media.

Un governo guidato dall'FPÖ si concentrerebbe sulla "sovranità, prosperità e identità del loro paese," come confermato dal collega di partito Marine Le Pen. "Dopo le elezioni in Italia, nei Paesi Bassi e in Francia, questa ondata, che promuove la difesa degli interessi nazionali, la conservazione delle identità e il recupero della sovranità, si rivela una vittoria del popolo ovunque," ha scritto Le Pen.

Risposte positive sono arrivate anche dal Belgio: "Impressionante vittoria dei nostri amici e partner dell'FPÖ austriaco," ha scritto il deputato europeo belga Gerolf Annemans del Vlaams Belang sui social media, che rappresenta un "rinforzo motivante" per la fazione di destra "Patrioti per l'Europa" nel Parlamento Europeo, che ha anche fatto le congratulazioni a Kickl e all'FPÖ sui social media.

