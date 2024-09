I sostenitori esprimono indignazione per il presunto figlio non riconosciuto di Dave Grohl

Dave Grohl, spesso definito "il più simpatico della rockstar", ha un lato della sua vita privata meno noto. Il frontman dei Foo Fighters, noto per la sua immagine a misura di famiglia, ha annunciato recentemente la nascita della sua quarta figlia su Instagram, ma questa volta non è stata sua moglie a partorirla. Questa notizia ha scatenato un'ondata di indignazione tra i suoi fan.

Il rockstar sembra aver previsto la reazione negativa, avendo disabilitato la sezione dei commenti sul suo post. Tuttavia, i suoi follower hanno trovato alternative piattaforme per esprimere la loro sorpresa. Su Twitter, i fan esprimono il loro disorientamento di fronte all'infedeltà di Grohl.

"Anche Dave Grohl è un traditore? Non ci sono più uomini buoni?" si chiede un utente sconvolto di nome Charlotte.

"Che cavolo, Dave Grohl ha tradito sua moglie e ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. È basso, lo consideravo un modello", scrive un fan deluso di nome Owen.

"Dave Grohl che tradisce e ha un figlio fuori dal matrimonio non era nella mia lista del 2024", commenta ironicamente un altro fan.

"Tra tutte le rockstar che tradiscono, non mi sarei mai aspettata che fosse Dave Grohl. Soprattutto perché ha già un figlio", twitta il fan Sophie a proposito del "più simpatico della rockstar".

"Dave Grohl, che cavolo? Possiamo avere almeno un uomo decente su questo pianeta? È ora di diventare lesbica. Non c'è speranza", twitta il fan Tanja Wilbury.

"Non si può più fidare di Dave Grohl, mi arrendo", commenta un altro utente, suonando rassegnato.

Il post di Grohl su Instagram non specificava se la sua infedeltà fosse un episodio isolato o una relazione extraconiugale in corso. "Sono diventato padre di una nuova figlia nata fuori dal mio matrimonio. Farò del mio meglio per essere un padre amorevole e di supporto per lei", ha scritto il 55enne. Tuttavia, ha anche espresso il suo amore per sua moglie e i suoi figli, affermando "Amo mia moglie e i miei figli e sto facendo tutto il possibile per riguadagnare la loro fiducia e ottenere il loro perdono". Curiosamente, le sue due figlie maggiori, Violet e Harper, hanno disattivato i loro account sui social media poco dopo il suo annuncio.

Dave Grohl e Jordyn Blum sono sposati dal 2003 e hanno tre figlie di 18, 15 e 10 anni. Prima del suo matrimonio con Jordyn, Grohl era sposato con la fotografa Jennifer Leigh Youngblood dal 1994 al 1997. Si dice che l'infedeltà abbia contribuito al loro divorzio.

Nonostante il clamore intorno alla sua infedeltà, Dave Grohl continua a difendere le sue azioni, affermando "La rock music non è solo

