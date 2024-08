- I sostenitori di sinistra sostengono un miglioramento dei servizi ferroviari in Sassonia-Anhalt.

La fazione di Sinistra nel parlamento regionale sta promuovendo un miglioramento dei servizi ferroviari nella Sassonia-Anhalt. "Il previsto ulteriore taglio dei servizi InterCity (IC) nella Sassonia-Anhalt da parte della Deutsche Bahn deve essere impedito a ogni costo. La amministrazione statale dovrebbe promuoverne la conservazione a livello nazionale," ha dichiarato la parlamentare Kerstin Eisenreich all'agenzia stampa tedesca. Una proposta correlata è in programma per essere discussa in parlamento la prossima settimana.

Per tre decenni, le ferrovie e le stazioni nella Sassonia-Anhalt sono state sistematicamente smantellate, secondo Eisenreich. L'accessibilità nelle aree rurali è progressivamente limitata.

La Sinistra propone un'espansione dei servizi InterCity e un'intensificazione dell'orario InterCity a almeno ogni due ore. "Nel prossimo bilancio statale 2025/26 dello stato, dovrebbe esserci un maggiore sostegno finanziario dallo stato per l'espansione della rete ferroviaria nello stato e maggiore elettrificazione per rendere il viaggio in treno più attraente," ha detto Eisenreich.

