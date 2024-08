- I sostenitori dell'ex presidente Trump prendono provvedimenti per sostenere J.D. Vance, il suo potenziale vicepresidente, usando contenitori appositamente progettati per lo sperma.

Nel mondo della politica poco convenzionale di Donald Trump, i suoi sostenitori si sono dimostrati altrettanto eccentrici. Recenti immagini dai comizi di Trump mostrano i suoi seguaci che portano piccole bottiglie, prétendument contenenti un composto odoroso, in segno di supporto alla sua scelta per la vicepresidenza, J.D. Vance. Queste bottiglie, che ricordano i contenitori per l'urina e che si dice contengano il seme di Vance, mostrano la sua immagine e lo slogan "Collezione completa di JD Vance".

Questo atto bizzarro sembra essere un cenno alle opinioni controversie di Vance sulle donne, come la sua critica alla candidata democratica alla presidenza Kamala Harris. Durante un'intervista del 2021 con il conduttore di Fox News Tucker Carlson, Vance ha dichiarato: "Gli Stati Uniti sono governati da un gruppo di donne senza figli, insoddisfatte delle loro vite e scelte, e vogliono rendere il resto del paese altrettanto infelice". Ha inoltre affermato che i democratici stanno promuovendo un futuro con candidati senza figli, che considera inadatti a gestire il paese. Questo discorso incendiario sembra essere stato adottato dai sostenitori di Trump per rafforzare la campagna del loro candidato alla vicepresidenza.

Strana manifestazione di sostegno per J.D. Vance

La pubblica esibizione dei fedelissimi di Trump che brandiscono i loro cosiddetti "bicchieri di seme" sui social media ha suscitato reazioni di biasimo e divertimento. Un utente ha commentato: "Stanno chiaramente prendendo in giro coloro che si affidano alla fecondazione in vitro, come Tim Walz e sua moglie". Un altro utente ha espresso il suo stupore: "Questo non può essere vero, spero che sia falso".

A differenza di quanto si creda, le foto sono autentiche e non sono il prodotto di un inganno creato con l'intelligenza artificiale. I repubblicani sembrano prendere sul serio questa strana tendenza. Non è ancora chiaro se questa moda alla fine rinforzerà le credenziali di Vance come vicepresidente di Trump, poiché sta cercando di prendere le distanze dalle accuse di essere "strano". Tuttavia, una cosa è certa: questa esibizione sta attirando l'attenzione, e nel mondo spietato delle campagne elettorali degli Stati Uniti, questo è prezioso.

Despite the controversy, some Trump supporters have taken the odd display of loyalty a step further, using the tune "I'm not going to lie" as a background to their social media posts, showcasing their urine bottles. In response to the backlash, some individuals have speculated that the semen cups are indeed a clever hoax, aiming to garner attention for Vance's campaign.

