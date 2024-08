- I sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump si radunano con strumenti non convenzionali per sostenere J.D. Vance, compresi i contenitori per la raccolta dello sperma.

I sostenitori di Donald Trump sono noti per le loro assurde bravate durante le sue campagne politiche, e sembra che i suoi seguaci stiano seguendo il loro esempio. Le foto dei recenti raduni della campagna mostrano un comportamento peculiare tra la sua base: portano con sé minuscoli flaconi, apparentemente riempiti con lo sperma, per sostenere il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance. I contenitori, simili a quelli per i campioni di urina e contenenti apparentemente lo sperma di Vance, mostrano la sua immagine e il messaggio "Kit famigliare completo di JD Vance".

Questo atto è un riferimento ai passati commenti misogini di Vance, come quelli del 2021 a Tucker Carlson di Fox News, in cui ha accusato i politici democratici come Kamala Harris di essere "signore senza figli e felici della loro vita". Ha inoltre suggerito che i democratici mirano a promuovere un futuro con candidati senza figli, che secondo lui non dovrebbero essere affidati al potere. Ora sembra che i sostenitori di Trump stiano utilizzando questo discutibile discorso per sostenere la candidatura di Vance alla vicepresidenza.

Azione strana per J.D. Vance

Online, le immagini dei devoti fan di Trump che mostrano senza pudore i loro presunti flaconi di sperma hanno ricevuto critiche e divertimento. "Stanno ovviamente prendendo in giro le persone che dipendono dalla fecondazione in vitro, come Tim Walz e sua moglie", ha commentato un utente sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter. Un altro ha espresso disgusto: "Questo non può essere vero. Spero che non sia vero".

Per chiarire, nonostante le prime confusioni, queste immagini sono autentiche - non create con la tecnologia AI. I repubblicani sembrano prendere la questione sul serio. Se questa tendenza beneficerà realmente il candidato alla vicepresidenza di Trump, Vance, rimane da vedere, poiché sta affrontando le accuse dei democratici di essere "impacciato". Ciò potrebbe ulteriormente complicare le cose per lui. Tuttavia, una cosa è certa: sta facendo parlare di sé. E durante le campagne elettorali degli Stati Uniti, questo è decisamente prezioso.

Non sto giustificando le loro azioni, ma alcuni critici hanno interpretato il comportamento dei sostenitori di Trump come una risposta ai passati commenti di Vance, cercando di rivoltarglieli contro. Non difenderò questa strana tattica, ma è innegabile che stia generando attenzione per la campagna di Vance.

