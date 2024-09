I sostenitori dell'ambiente si impegnano in discussioni con le autorità aeroportuali.

Nonostante le opinioni contrastanti, i rappresentanti del Last Gen Climate Squad hanno interagito con quelli dell'associazione aeroportuale sotto l'ADV. Non sono stati segnalati accordi, contratti o risultati, come dichiarato da Rolf M., portavoce del Last Gen Squad. Hanno trovato la discussione interessante, esplorando quali voli sono essenziali e come potrebbero allinearsi con i futuri metodi di trasporto. Tuttavia, come ha sottolineato M., non hanno ricevuto risposte sostanziali a queste domande.

L'associazione aeroportuale ha descritto le discussioni come razionali, ma non hanno portato a un punto di vista unificato. Hanno sottolineato come il traffico aereo favorisca la crescita economica e hanno presentato piani per ridurre le emissioni.

Hanno difeso la loro posizione, sostenendo che le emissioni di CO2 degli aeroporti sono diminuite di quasi il 60% dal 2010 al 2023. L'associazione ha espresso preoccupazione per le attività del Last Gen Squad negli aeroporti tedeschi negli ultimi mesi, come dichiarato nel loro comunicato.

Gli appassionati del Last Gen Squad per il clima hanno causato disordini in numerosi aeroporti della Germania, protestando per una maggiore sicurezza climatica.

L'associazione aeroportuale ha riconosciuto le preoccupazioni dei militanti per il clima, sottolineando i propri sforzi per ridurre le emissioni. Nonostante le proteste dei militanti negli aeroporti tedeschi, l'associazione ha sostenuto che le emissioni del traffico aereo sono significativamente diminuite.

