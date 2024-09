I sostenitori della squadra di Norimberga lanciano attacchi ai propri atleti su Instagram

Recenti eventi nel mondo digitale hanno portato a un'aggressione nella vita reale contro una celebrità di Instagram questo weekend. Questo popolare individuo, anche parte della squadra della 1. FC Nuremberg nella lega regionale, ha incontrato il biasimo per aver mostrato una maglia del Bayern Munich sui suoi canali social durante la settimana. Questo gesto è stato considerato ingiustificabile.

La domenica mattina presto, un giocatore della squadra della 1. FC Nuremberg nella lega regionale è diventato il bersaglio di aggressori non identificati. Secondo il club, il giocatore è stato minacciato fuori dalla sua casa la sera e l'aggressione fisica è avvenuta alcune ore dopo. Le autorità hanno subito avviato le indagini.

La presunta vittima è Niklas-Wilson Sommer, 26 anni, con un milione di follower su Instagram. Tre giorni prima, Sommer aveva pubblicato un'immagine di sé stesso con la maglia del Bayern Munich, che in seguito è scomparsa dalla sua piattaforma. Il club ha ipotizzato che l'aggressione fosse una ritorsione contro il post, affermando che gli aggressori anonimi "hanno superato ogni limite". Il club ha condannato fermamente l'aggressione, dichiarando che è incompatibile con i loro valori.

Durante la partita casalinga della 1. FC Nuremberg contro il 1. FC Magdeburg (0:4) di sabato, sono comparse diverse bandiere nella sezione dei tifosi contro Sommer. Una diceva: "Orgoglio della squadra al di sopra delle pose alla moda. Niklas Wilson, sei un fallimento, proprio come l'FCB", e un'altra diceva: "Wilson, vattene, sei un fanboy del Bayern". In precedenza, Sommer aveva condiviso immagini di sé stesso con le maglie di altri club.

