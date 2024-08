- I sostenitori della sinistra sostengono con insistenza che siano previste disposizioni di aiuto finanziario per i pensionati che incontrano difficoltà.

La fazione di sinistra persevera nell'aderire alla richiesta di correggere le disuguaglianze pensionistiche nella regione della Sassonia-Anhalt. La capo del gruppo parlamentare, Eva von Angern, ha proposto un fondo statale di 3 milioni di euro. Ha sottolineato la necessità di aumentare i compensi esistenti del doppio del loro valore attuale. Attualmente, un fondo federale di emergenza fornisce pagamenti unici ai pensionati in povertà, che hanno perso i loro diritti durante il passaggio dalle pensioni della Germania Est al sistema pensionistico della Germania Ovest circa tre decenni fa.

Nel processo di unificazione del sistema pensionistico dopo la riunificazione tedesca, sono state trascurate alcune prestazioni pensionistiche, come quelle per le donne che hanno divorziato nella RDT o le pensioni aggiuntive per diverse categorie professionali. Questi compensi sono destinati a risolvere problemi specifici e non sono destinati a tutti i gruppi interessati. Il pagamento una tantum proposto di 2.500 euro verrà raddoppiato se gli stati diventeranno parte della fondazione.

A differenza di altri stati, la Sassonia-Anhalt non ha adottato questo approccio. L'amministrazione statale si basa principalmente sull'aiuto federale per i pensionati in difficoltà. Questa questione rimarrà in discussione nel comitato per il welfare sociale.

