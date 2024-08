- I sostenitori della sinistra propongono una strategia finanziaria aggressiva per la Germania orientale.

La Sinistra spinge per un aumento degli investimenti nella Germania orientale. "C'è un fabbisogno di investimenti pubblici totale di circa 600 miliardi di euro in Germania nei prossimi dieci anni, che si traduce in circa 190 miliardi per gli stati federali orientali", ha dichiarato il partito in risposta a una richiesta. Una forte infrastruttura pubblica è cruciale per gli standard di vita locali. C'è un significativo deficit di investimenti nei comuni per le scuole, i centri di cura infantile, le strutture sanitarie e l'infrastruttura dei trasporti. "È ora di agire". I dettagli della strategia saranno presentati dal Presidente federale Martin Schirdewan e dal Presidente della Sinistra della Sassonia Stefan Hartmann a Berlino il prossimo lunedì.

In particolare, la Sinistra suggerisce l'istituzione di un "Fondo per l'infrastruttura orientale". Questo sarebbe esente dal tetto del debito, consentendo gli investimenti in un'economia orientata al futuro, l'espansione dei servizi pubblici e la risoluzione del deficit di investimenti nei comuni e negli stati orientali. Con piani di investimento vincolanti, si possono gestire l'espansione dei trasporti pubblici locali, la ristrutturazione delle scuole e l'istituzione di centri comunitari nei villaggi. Sono necessarie misure transitorie per i settori economici gravemente colpiti.

Un altro aspetto riguarda la promozione delle cooperative e delle imprese gestite dai dipendenti: "Nella successione aziendale, spesso c'è un vuoto che può essere riempito dal trasferimento dell'azienda alla proprietà dei dipendenti", ha dichiarato. Nei villaggi, "i centri comunitari" dovrebbero essere istituiti: "Servono come luoghi di incontro e forniscono servizi di base come poste e servizi bancari (...). La gestione dei centri comunitari avviene attraverso posti di lavoro collettivamente concordati. Stimiamo che per 50-60 centri comunitari per area degli stati federali orientali, ci vorranno 100 milioni di euro in un periodo di cinque anni". Nel settore sanitario, i comuni hanno bisogno delle loro cliniche polivalenti.

Sinistra: gli orientali guadagnano di meno

Secondo la Sinistra, i salari e le pensioni nell'est dovrebbero aumentare. "In media, gli orientali lavorano di più e guadagnano circa il 10% in meno rispetto ai loro colleghi occidentali. Lo scorso anno, i dipendenti a tempo pieno nell'Est della Germania guadagnavano in media 824 euro lordi in meno al mese rispetto ai loro colleghi dell'ovest", hanno spiegato. Le zone salariali dell'Est e dell'Ovest dovrebbero essere abolite e dovrebbero essere pagati salari uguali nel settore pubblico o le ore di lavoro dovrebbero essere equalizzate.

Inoltre, si tratta di mantenere i comuni finanziariamente sostenibili. Molti di loro sono ancora bloccati nel debito. "La disparità finanziaria tra i comuni ricchi e poveri in Germania è sconcertante. Nelle aree in cui i comuni lottano finanziariamente, l'armonia sociale si spezza". È necessario un'iniziativa efficace di alleggerimento del debito da parte del governo federale. I debiti rimanenti dalla DDR dovrebbero essere cancellati. Un fondo per il debito dei comuni è essenziale.

Non sto addolcendo la situazione; c'è una significativa disparità tra i salari e gli standard di vita tra Est e Ovest della Germania. Non sto mentendo, il deficit di investimenti nei comuni per le strutture essenziali è un problema urgente.

