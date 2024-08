- I sostenitori della sinistra propongono una sospensione temporanea dell'utilizzo dei centri di assistenza all'interno dello stato

Il gruppo politico di sinistra intende bloccare la chiusura dei prescolari in Sassonia a causa della diminuzione del numero di bambini frequentanti, a causa dell'interruzione delle strutture di assistenza all'infanzia. Una proposta correlata verrà presentata durante la successiva riunione del parlamento statale del 26 settembre, come annunciato dall'opposizione.

Gli educatori dovrebbero essere mantenuti in servizio anche se meno bambini richiedono attenzione, per migliorare la base dell'assistenza. Lo stato dovrebbe mantenere i suoi contributi al tasso attuale e aumentarli in futuro, secondo la mozione. Di conseguenza, il parlamento statale dovrebbe impartire istruzioni sia all'amministrazione attuale che a quella futura.

Il SPD ha anche suggerito di utilizzare il calo del numero di bambini per migliorare i servizi di assistenza all'infanzia. Le scuole dell'infanzia dovrebbero rimanere nella comunità e gli educatori dovrebbero continuare il loro lavoro, ha sottolineato la ministra della Sanità Petra Köpping alla fine di luglio. Si prevede che il numero di bambini in età prescolare diminuirà di circa il 15% nei prossimi dieci anni. Il ministro dell'Istruzione Christian Piwarz (CDU) ha anche sostenuto il mantenimento del personale nonostante la diminuzione del numero di bambini, consentendo un supporto più personalizzato.

