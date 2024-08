- I sostenitori del sindacato sostengono una maggiore solidarietà nel panorama politico di Solingen.

Dopo l'aggressione brutale di Solingen, la Polizia Tedesca (DPolG) ha fatto appello per una maggiore unità politica. "È ora che la politica lavori insieme invece di ostacolarsi a vicenda o superarsi con dichiarazioni", ha dichiarato il sindacato.

Storicamente, Solingen ha assistito a numerosi attacchi e incidenti legati ai coltelli, che sottolineano l'urgenza di un'azione rapida. Inoltre, il numero di attacchi con coltelli è aumentato notevolmente nell'Assia. Tuttavia, le zone prive di armi o le regolamentazioni più severe sulle armi da fuoco non possono da sole impedire gli attacchi mirati o gli omicidi.

Secondo il sindacato, il "radicalismo nei moschee locali" in tutta la nazione deve essere affrontato. Sono stati richiesti rinforzi negli uffici immigrazione, nei pubblici ministeri, nei tribunali, nella polizia e nei servizi di intelligence interni. Inoltre, le aree pubbliche dovrebbero avere una videosorveglianza aumentata.

Un attacco con il coltello a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha lasciato tre persone morte di recente. L'Ufficio del Procuratore Generale Federale ha assunto il controllo delle indagini e ha individuato un sospetto, un siriano di 26 anni, per omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Attualmente, il sospetto è in custodia.

L'aumento degli attacchi con coltelli nell'Assia, come a Solingen, sottolinea la necessità di maggiori risorse per la polizia. Affrontare il radicalismo nelle moschee e rafforzare diverse agenzie di legge e ordine potrebbe potenzialmente prevenire futuri crimini violenti.

Leggi anche: