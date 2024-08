I sostenitori dei Verdi attaccano il Brandeburgo

La polizia nel Brandeburgo registra un aumento del numero di attacchi contro i politici. Inoltre, nell'anno delle elezioni straordinarie, i manifesti vengono imbrattati e distrutti. Ora, un volontario dei Verdi è stato preso di mira. Il distretto condanna l'"attacco vigliacco".

Un volontario dei Verdi nel Brandeburgo è stato aggredito e derubato. Il dipartimento di protezione dello stato responsabile dei crimini a sfondo politico ha preso in carico le indagini, come ha dichiarato un portavoce dell'ispettorato di polizia dell'Oberhavel. È in corso un'indagine per furto. In precedenza, il "Märkische Allgemeine" (MAZ) aveva riferito.

Secondo la polizia, l'aggressione è avvenuta al mattino intorno alle 11:30 a Hohen Neuendorf a nord di Berlino, mentre il volontario stava distribuendo volantini per i Verdi. Un uomo ancora sconosciuto si è avvicinato a lui e ha espresso il suo disappunto. Secondo la polizia, è scoppiata una discussione tra i due uomini. Il colpevole ha spinto il volontario di 68 anni a terra e ha afferrato la borsa con i volantini. Poi, secondo la polizia, è fuggito. Il 68enne ha riportato lievi ferite.

Anne Schumacher, portavoce del consiglio distrettuale di Bündnis 90/Die Grünen, ha espresso il suo shock. "Noi di Bündnis 90/Die Grünen condanniamo questo attacco vigliacco nel modo più severo", ha dichiarato il MAZ citando Schumacher. "La violenza contro le persone politicamente attive non è mai giustificata e assolutamente inaccettabile".

Di recente, un attacco razzista contro la politica della CDU Adeline Abimnwi Awemo durante la campagna elettorale per le elezioni statali ha fatto scalpore. Awemo è stata insultata e aggredita mentre appendeva i suoi manifesti elettorali a Cottbus. La politica, nata in Camerun, vive a Cottbus da più di 20 anni e ha la cittadinanza tedesca.

La polizia registra più attacchi

La polizia nel Brandeburgo ha registrato un numero significativamente maggiore di attacchi contro i politici nell'anno delle elezioni straordinarie. Dal gennaio al marzo di quest'anno, ci sono stati 75 crimini a sfondo politico contro gli eletti, i funzionari e i rappresentanti dei partiti, come mostrato nella risposta del Ministero dell'Interno alle domande della parlamentare di sinistra Andrea Johlige.

Si tratta di un aumento di oltre un terzo rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso, quando la polizia ha registrato 55 attacchi e altri crimini contro i politici nel Brandeburgo. Nel Brandeburgo, il nuovo parlamento statale sarà eletto il 22 settembre. Ci sono state già elezioni locali e europee a giugno.

Il gruppo dei Verdi nel Brandeburgo ha condannato l'attacco contro uno dei loro volontari. Nonostante l'aumento degli attacchi contro i politici, un portavoce del gruppo dei Verdi ha assicurato che la violenza contro le persone politicamente attive non è mai giustificata e completamente inaccettabile.

