I sostenitori dei palestinesi chiedono un intervento da parte di un legislatore di Berlino

Durante un discorso di Joe Chialo, a capo della Cultura e della Coesione Sociale del Senato, a Berlino, un gruppo di circa 40 persone si è radunato intorno a lui. Vestiti con sciarpe simboliche palestinesi, hanno intonato canti proibiti, rivolto commenti offensivi a Chialo e addirittura lanciato un microfono contro di lui. Purtroppo, un oggetto ha colpito una donna.

In una serata di giovedì a Berlino-Mitte, Chialo stava inaugurando una nuova struttura quando il gruppo ostile è apparso. Si è avvicinato al leggio e ha iniziato il suo discorso, ma poco dopo il gruppo si è riunito e ha iniziato a gridare slogan illegali e linguaggio offensivo.

Mentre la folla si avvicinava al leggio, ha circondato Chialo e ha interrotto l'evento accendendo fuochi d'artificio e prendendo un microfono, che è stato lanciato contro di lui. Purtroppo, l'oggetto ha colpito una donna. Al momento, non ci sono informazioni sulla sua condizione.

La polizia è intervenuta rapidamente, controllando la situazione e accompagnando Chialo in salvo. I manifestanti si sono poi divisi in gruppi più piccoli. Diversi individui sono stati trattenuti per ulteriori indagini, con l'agenzia di protezione statale che esamina accuse di disturbo della pace, uso di simboli di organizzazioni proibite e terroristiche, insulti, minacce e violazione di proprietà.

Asserzioni anti-israeliane contestate

Secondo un resoconto del "Tagesspiegel", i manifestanti hanno ripetuto slogan all'ingresso del luogo che negano il diritto di esistere di Israele e promuovono una rivolta violenta della popolazione palestinese contro Israele. I cartelli in loro possesso includevano anche slogan relativi alla discussione sul finanziamento del centro culturale Neukölln Oyoun.

L'amministrazione culturale di Berlino ha interrotto il finanziamento per Oyoun alla fine dello scorso anno, come riportato dall'RBB. Il finanziamento previsto sarebbe dovuto continuare fino alla fine del 2025. Il ritiro dei fondi è stato motivato dalle accuse di atteggiamenti antisemiti a un evento nelle strutture di Oyoun lo scorso novembre.

L'arrivo della polizia ha momentaneamente ristabilito l'ordine, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

