I sostenitori dei lavoratori in Israele hanno sostenuto uno sciopero nazionale, previsto per lunedì.

Il forum dei parenti dei detenuti ha promosso una vasta protesta, e la figura di spicco dell'opposizione Jair Lapid ha appoggiato questa richiesta. Purtroppo, sei ostaggi sono stati trovati di sabato in un tunnel di Rafah, nella regione della Striscia di Gaza meridionale. Sono passati quasi undici mesi dall'ampio attacco di Hamas contro Israele, eppure 97 ostaggi sono ancora in custodia di Hamas e di altre associazioni palestinesi militanti. Tra questi, si dice che 33 abbiano tragicamente perso la vita.

Dopo l'appoggio di Jair Lapid, sono state lanciate chiamate per una vasta partecipazione alla protesta in tutta Israele.

