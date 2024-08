- I sospetti sono stati osservati in vista del concerto di Swift a Vienna.

Due arresti per aver pianificato un attacco alla concerto di Taylor Swift a Vienna. Due amici, di 19 e 17 anni, sono stati arrestati per aver pianificato un attacco durante uno dei concerti di Taylor Swift a Vienna, previsti per l'8-10 agosto e successivamente cancellati a causa di preoccupazioni per la sicurezza. Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa austriaca APA, un'agenzia di intelligence internazionale ha segnalato alle autorità austriache potenziali minacce ai concerti di Swift il 2 agosto.

L'agenzia internazionale ha riferito che un attacco solitario era pianificato contro uno dei concerti. Hanno fornito il numero di telefono del 19enne e il suo profilo Telegram, oltre a immagini. La polizia austriaca ha dichiarato che il 19enne aveva dichiarato la propria alleanza con l'organizzazione terroristica Islamic State.

Il suo telefono è stato tracciato e posto sotto sorveglianza lo stesso giorno. Il 17enne, che lavorava in una società edile vicino allo stadio dove si sarebbero tenuti i concerti, è stato posto sotto sorveglianza poco dopo.

I due sono stati osservati mentre testavano una luce e una sirena della polizia mobile in un'auto. La polizia ritiene che il 19enne intendesse utilizzare questi elementi per fingersi un ufficiale in borghese e avvicinarsi allo stadio. Si presume che avesse pianificato di prendere di mira i fan di Taylor Swift fuori dallo stadio. Inizialmente, ha confessato il piano, ma in seguito il suo avvocato ha ritirato la confessione.

Il 19enne è stato arrestato a Ternitz la mattina del 7 agosto. Materiali per la fabbricazione di bombe sono stati trovati nella sua residenza. Il 17enne è stato arrestato poche ore dopo allo stadio Ernst Happel.

L'agenzia di intelligence internazionale che ha segnalato alle autorità austriache la minaccia ai concerti di Taylor Swift ha fornito le sue informazioni all'APA per la diffusione. L'agenzia di stampa austriaca APA ha riferito le potenziali minacce il 2 agosto, citando informazioni dall'agenzia internazionale.

