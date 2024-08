- I sospetti sono stati identificati dopo l'attacco alla torre ad alta tensione.

Dopo un attacco a un pylon ad alta tensione nel comune di Mellensee (distretto di Teltow-Fläming), la polizia ha identificato un sospetto. L'uomo di 40 anni ha ammesso il crimine a maggio 2023, ha confermato una portavoce della polizia. Al momento non ci sono indizi di un movente politico. L'uomo è accusato di aver segato i sostegni metallici di un pylon ad alta tensione. Quando i testimoni si sono avvicinati, è fuggito, lasciando dietro di sé un graffio di circa cinque centimetri di profondità.

La polizia non vede al momento un collegamento con l'attacco incendiario all'alimentazione di energia della fabbrica Tesla a Grünheide. "Non c'è alcun collegamento con l'attacco incendiario del 5 marzo 2024 a Gosen-Neu Zittau (distretto di Oder-Spree), sulla base delle attuali scoperte", ha detto la portavoce. Ignoti autori avevano appiccato il fuoco a un pylon dell'energia in un campo a marzo di quest'anno, che forniva anche la fabbrica Tesla. La produzione è stata interrotta, causando blackout per decine di migliaia di residenti.

Il sospetto ha confessato di aver tagliato i sostegni metallici del pylon ad alta tensione, che erano di sezione circolare. Nonostante l'incidente, non sembra esserci relazione con altri incidenti che hanno comportato interruzioni di energia, come l'attacco incendiario alla fabbrica Tesla, poiché le indagini suggeriscono diversi autori e motivazioni per ciascun evento.

