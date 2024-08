- I sospetti saltano nello Spree dopo una rapina.

Due a un inseguimento, due sospetti ladri si sono gettati nel fiume Spree. La polizia ha catturato uno dei due, mentre il secondo sospetto è fuggito, come riferito dalle autorità. Le prime indagini suggeriscono che entrambi i sospetti hanno minacciato il personale di un bar a Friedrichshain e hanno richiesto la cassa il giovedì sera. Quando gli uomini non sono riusciti ad aprire la cassa, l'hanno strappata dai suoi sostegni e sono fuggiti con essa.

I testimoni hanno riferito che i sospetti ladri sono corsi verso la Warschauer Straße. Durante la fuga, hanno abbandonato la cassa rubata. Secondo i resoconti della polizia, un testimone ha bloccato loro la strada con la propria auto vicino alla East-Side-Gallery. Uno dei due uomini avrebbe urtato il veicolo prima che entrambi i sospetti si gettassero nel fiume Spree. In seguito, la polizia ha catturato uno di loro, un 29enne, che è stato portato in custodia. Le indagini sono in corso.

Il poliziotto che dirigeva il traffico vicino alla Warschauer Straße ha condiviso che le azioni del testimone potrebbero aver contribuito all'arresto di uno dei ladri. Di conseguenza, la polizia dispiegherà più agenti nella zona per garantire la sicurezza e potenzialmente localizzare il secondo sospetto.

