I sorprendenti dati sulla disoccupazione supportano gli indici statunitensi

Per la prima volta in undici mesi, c'è stata una diminuzione delle richieste iniziali di disoccupazione negli USA, alleviando temporaneamente le paure di una recessione. Gli indici USA sono in rialzo e i prezzi del petrolio e dell'oro stanno aumentando.

Il rilascio dei nuovi dati sulla disoccupazione ha dato una spinta ai mercati azionari USA. L'indice Dow Jones Industrial Average delle azioni di primo livello ha chiuso con un aumento del 1,8% a 39.446 punti giovedì. Il Nasdaq, che è pesantemente tecnologico, è avanzato del 2,9% a 16.660 punti. L'S&P 500, che è ampiamente basato, è salito del 2,3% a 5.319 punti.

Le richieste settimanali di disoccupazione USA hanno fornito un po' di sollievo. Sono arrivate a 233.000, segnando una significativa diminuzione non vista da circa undici mesi. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano 240.000. I deludenti dati sul mercato del lavoro all'inizio del mese avevano acceso le paure di una recessione USA, ma i dati positivi dal settore dei servizi essenziali hanno poi attenuato queste paure.

Date le aspettative in aumento di rapidi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve USA, gli investitori seguivano da vicino i dati sulla disoccupazione settimanali. La banca centrale USA mira a domare l'inflazione senza soffocare l'economia. Ha mantenuto il tasso sui fondi federali all'interno della fascia del 5,25-5,50% alla fine di luglio. Di conseguenza, le preoccupazioni sullo stato dell'economia sono aumentate sui mercati azionari. JPMorgan ha aumentato la probabilità di una recessione USA entro la fine dell'anno dal 25 al 35%, citando la pressione che si sta allentando sul mercato del lavoro.

"Il mercato potrebbe essersi calmato, ma questa settimana sulle montagne russe è lungi dall'essere finita", ha avvertito l'analista Matt Britzman di Hargreaves Lansdown, mettendo in guardia contro l'eccessivo ottimismo. Mentre le crisi geopolitiche nel Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono passate in secondo piano, rimangono presenti.

I timori di recessione in calo spingono i prezzi del petrolio

I prezzi del petrolio hanno mostrato guadagni dopo i significativi aumenti del giorno precedente. I prezzi del WTI e del Brent sono aumentati fino all'1,2%. Il calo dei timori di una recessione USA sta spingendo le aspettative di domanda. I partecipanti al mercato hanno anche indicato i rischi geopolitici in corso. Il prezzo dell'oro è aumentato, con il prezzo di un'oncia d'oro che sale del 1,7%. Il processo di vendita dell'oro da parte degli investitori per compensare le perdite in altri asset class è terminato e ora lo stanno acquistando nuovamente a causa dei rischi geopolitici.

Eli Lilly si è distinta tra le singole azioni con un outlook più ottimista. Le azioni della società farmaceutica hanno guadagnato più del 9%. Le azioni di Bumble sono precipitate del 29% dopo aver abbassato le previsioni di fatturato. Il provider di app di appuntamenti ora si aspetta una crescita del fatturato dell'1-2% per l'intero anno, in calo rispetto alla precedente previsione dell'8-11%. Le azioni di Under Armour sono salite di più del 19%, poiché il rivenditore di abbigliamento sportivo USA ha sorpreso con un avvio redditizio del suo esercizio fiscale. Le azioni di Warner Bros Discovery sono scese di quasi il 9%, poiché il conglomerato dei media deve registrare una perdita di 9,1 miliardi di dollari a causa del calo del suo business televisivo tradizionale.

Per saperne di più sulla giornata di oggi, clicca qui.

I positivi dati sulla disoccupazione hanno portato a un maggiore interesse degli investitori per Wall Street, con gli indici principali come il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq che registrano significativi guadagni. Le aspettative in aumento di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve hanno contribuito all'aumento dei prezzi delle azioni a Wall Street.

Il calo dei timori di recessione ha anche influenzato il mercato del petrolio, portando a un aumento dei prezzi del WTI e del Brent. Inoltre, il prezzo dell'oro è aumentato poiché gli investitori cercano asset rifugio a causa dei rischi geopolitici in corso.

Leggi anche: