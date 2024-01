I sopravvissuti al terremoto in Giappone dormono in cappotti e cappelli in rifugi senza riscaldamento o acqua corrente

"Pensarci adesso mi fa ancora tremare. Il mio cuore batteva all'impazzata, la mia mente si è svuotata, ci siamo solo affannati", ha raccontato alla CNN da un rifugio nella città di Nanao, dove lei e la sua famiglia si trovano ora in seguito al micidiale terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito lunedì.

Akiyama ha descritto di essersi riparata sotto un tavolo durante la scossa e di aver pregato per sopravvivere, prima di prendere le cose essenziali e correre fuori. Le foto della casa di sua madre mostrano armadi e mobiletti rovesciati e cibo e utensili da cucina sparsi sul pavimento.

La famiglia è rimasta illesa, ma due giorni dopo il terremoto è ancora fresco, mentre aspettano i soccorsi al rifugio, sopportando le frequenti scosse di assestamento che attraversano il terreno. Anche nel rifugio si possono vedere le macerie che circondano alcuni dei pilastri di cemento dell'edificio.

"Mi sembra che anche adesso l'edificio stia tremando", ha detto Akiyama. "Ogni volta che si verifica una scossa di assestamento, penso alla scossa principale e il mio corpo trema".

Il terremoto di lunedì, il primo giorno del nuovo anno, ha ucciso almeno 62 persone, secondo il sito ufficiale della prefettura. Le autorità continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie o nelle zone isolate.

Martedì scorso, il Segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi aveva dichiarato che 120 persone erano ancora in attesa di essere salvate.

Il terremoto ha scosso la penisola di Noto, situata nella parte occidentale e più rurale del Giappone centrale, provocando allarmi tsunami, incendi ed edifici crollati. Le foto scattate in tutta la regione mostrano interi edifici a più piani caduti su un fianco, strutture bruciate, strade danneggiate e macerie dove un tempo sorgevano le case.

Per alcuni, il terremoto ha riportato alla memoria il terremoto e lo tsunami di magnitudo 9,0 del Tōhoku del 2011, che ha innescato una fusione nucleare nella centrale di Fukushima. Il terremoto causò più di 22.000 morti o dispersi, la maggior parte dei quali a causa delle onde dello tsunami, e l'impatto a lungo termine si fa sentire ancora oggi.

Sebbene l'entità dei danni provocati dal sisma di lunedì sia ancora in fase di valutazione, il bilancio delle vittime e i livelli di distruzione sembrano essere ben lontani da quelli provocati dal disastro del 2011, in un Paese da tempo abituato ai terremoti e dove le norme edilizie, anche nelle aree più remote, sono rigorosamente rispettate.

Kouki Takahashi, 28 anni, ora residente a Nanao, era uno studente di scuola media a Tokyo quando il terremoto del 2011 ha colpito. Anche allora Tokyo aveva tremato, ma l'epicentro era a centinaia di chilometri dalla capitale.

Questa volta è stato molto più vicino per Takahashi. "Ho già vissuto terremoti di forte intensità in passato, ma questo è stato peggiore", ha detto.

Tuttavia, ha detto, l'esperienza del terremoto di lunedì ha riportato alla mente il Tōhoku. "È stata una sensazione simile", ha detto. "All'epoca (nel 2011), si è trattato di un terremoto simile, in cui si è iniziato con una leggera scossa che è diventata gradualmente più intensa".

Lunedì era a casa a fare il bagno quando sono iniziate le scosse. "Ero letteralmente nudo, ho preso i miei vestiti, sono uscito e sono corso verso la mia auto", ha raccontato, descrivendo edifici e pali del telefono che ondeggiavano drammaticamente.

Ha trascorso la notte di lunedì dormendo in macchina, in un parcheggio di proprietà di un amico - che sembra il posto più sicuro, viste le frequenti scosse di assestamento e il passaggio di elicotteri e veicoli militari, ha detto.

Il suo appartamento è ancora intatto, ma danneggiato da crepe nel muro. Alcuni dei suoi amici hanno avuto una sorte peggiore e hanno perso completamente le loro case, ha detto.

Molti di questi sopravvissuti si trovano ora in rifugi come quello in cui alloggiano Akiyama e la sua famiglia, ma i soccorsi sono limitati.

Oltre a un tetto, c'è poco altro a disposizione; non c'era riscaldamento quando la CNN l'ha visitato martedì sera, quindi le persone hanno dormito su stuoie sul pavimento con coperte spesse, indossando cappotti, cappelli e guanti per rimanere al caldo nei 4 gradi Celsius (40 gradi Fahrenheit) della notte.

Inoltre non c'era acqua corrente, per cui le persone hanno dovuto mettersi in fila all'esterno per ricevere l'acqua dalle Forze di autodifesa giapponesi - che ora stanno lavorando con i governi locali, la polizia e i vigili del fuoco per coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio, ha detto mercoledì il primo ministro Fumio Kishida.

Fonte: edition.cnn.com