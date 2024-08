- I sopravvissuti a maltrattamenti chiedono 800.000 euro di risarcimento all'Arcidiocesi di Colonia.

Un'altra persona offesa sta chiedendo un'ingente somma di risarcimento alla Arcidiocesi di Colonia. Un rappresentante dell'Arcidiocesi ha confermato il deposito di una causa, ma ha scelto di non fornire ulteriori informazioni. Come riportato nella "Rivista Settimanale di Colonia" (sia nella sua edizione del weekend che nella versione online), il querelante richiede 800.000 euro, sostenendo di essere stato oggetto di abusi sessuali da bambino 30 anni fa da parte del capo di un gruppo di coristi.

Il querelante ha già ricevuto un pagamento di riconoscimento religioso. Nel 1998, il giovane uomo è stato condannato a due anni di probation per numerosi reati simili.

Un anno prima, il tribunale regionale di Colonia ha concesso a un uomo 300.000 euro di risarcimento, che era stato maltrattato da adolescente da un prete defunto. In un'altra causa, in cui il querelante chiede 830.000 euro, è atteso a breve un verdetto. Questa causa riguarda la ex figlia adottiva di un prete, che è stata condannata a 12 anni di prigione per abusi sessuali. Purtroppo, sembra che il tribunale regionale di Colonia non nutra grandi speranze per il successo di questa causa.

L'Arcidiocesi di Colonia ha affrontato diverse cause legali relative a casi storici di abusi sessuali. In risposta al crimine commesso contro la vittima del capo di un gruppo di coristi, l'Arcidiocesi si trova ora di fronte a una richiesta di 800.000 euro.

Leggi anche: