I sondaggi vedono Harris in tre stati in crisi davanti a Trump.

I tre stati oscillanti del Michigan, della Pennsylvania e del Wisconsin sono considerati cruciali per vincere le elezioni degli Stati Uniti. Per molto tempo, i sondaggi hanno mostrato un forte vantaggio per Donald Trump in questi stati. Poi, Joe Biden si è ritirato dalla corsa e la marea è cambiata. Gli osservatori avvertono i Democratici di non festeggiare troppo presto.

La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris è in vantaggio sul suo rivale repubblicano Donald Trump in tre stati cruciali, secondo i nuovi sondaggi del New York Times e del Siena College. Nello stati oscillanti del Michigan, della Pennsylvania e del Wisconsin, Harris guida Trump di quattro punti percentuali, con il 50% dei consensi contro il 46% di Trump. Durante il suo tour in questi stati potenzialmente decisivi, la vicepresidente ha preso di mira il suo rivale su questioni chiave come l'immigrazione, l'aborto e il cambiamento climatico.

Questi tre stati del Midwest sono considerati cruciali per entrambi i partiti nel sistema delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Gli stati oscillanti, che non sono chiaramente allineati con alcun partito politico, spesso determinano l'esito delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

I sondaggi mostrano un rovesciamento della fortuna in questi tre stati, dove Trump era stato o alla pari con o leggermente avanti rispetto al presidente in carica, Joe Biden, per quasi un anno. Biden ha sospeso la sua campagna lo scorso mese e ha subsequently endorsement Harris.

Harris guadagna fino a dieci punti percentuali

Nella Pennsylvania, la popolarità di Harris tra gli elettori registrati è aumentata di dieci punti percentuali in un solo mese, secondo il sondaggio del New York Times e del Siena College. Gli elettori hanno detto di credere che Harris fosse più intelligente di Trump e più adatta a guidare il paese.

Tuttavia, molto può cambiare prima delle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Secondo il nuovo sondaggio, gli elettori preferiscono ancora Trump su questioni economiche e immigrazione, mentre Harris ha un vantaggio di 24 punti su Trump sulla questione di chi credere sull'aborto.

Harris ha fatto campagna in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan e nel contestato Nevada insieme al suo compagno di corsa, Tim Walz, nei giorni scorsi. L'ultima apparizione insieme è stata a Las Vegas sabato sera. Questa settimana, Harris farà la sua prima apparizione congiunta con il 78enne Biden dal inizio della sua campagna. L'evento nel Maryland giovedì si concentrerà sulla questione dell'inflazione, secondo un comunicato stampa della Casa Bianca.

La nomina ufficiale della coppia Harris/Walz sarà suggellata alla Convenzione Nazionale Democratica a Chicago dal 19 agosto. I sondaggi del New York Times e del Siena College sono stati condotti tra il 5 e il 9 agosto, con almeno 600 elettori intervistati in ciascuno dei tre stati. Gli osservatori avvertono i Democratici di non entusiasmarsi troppo, poiché Trump ancora guida nei sondaggi nazionali.

