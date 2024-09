I sondaggi preliminari indicano un sollievo per Scholz, visto che il suo partito sembra pronto a respingere i rivali di estrema destra nelle elezioni statali.

Il SPD, al potere nello stato che circonda Berlino dal momento della riunificazione tedesca nel 1990, ha ottenuto il 31,8% dei voti, superando il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) che ha ottenuto il 29,2%, secondo un sondaggio dell'ultimo minuto condotto dal broadcaster ZDF.

Questa vittoria potrebbe offrire a Scholz un breve respiro dalle discussioni all'interno del partito che mettono in discussione la sua idoneità a candidarsi come candidato cancelliere dell'SPD nelle prossime elezioni federali di settembre, data la sua bassa popolarità tra gli elettori.

Tuttavia, non è previsto che questa vittoria dia un significativo boost a Scholz o al suo partito, considerato che il popolare incumbente SPD premier, Dietmar Woidke, si è distanziato da Scholz durante la campagna e ha criticato le politiche del governo federale.

Kevin Kuehnert, segretario generale del partito SPD, ha dichiarato: "Dietmar Woidke e il suo SPD della Brandeburgo hanno fatto un forte ritorno nelle ultime settimane".

Ha aggiunto: "Per noi dell'SPD federale, questa sera, se tutto va bene, i nostri problemi non saranno diventati più grandi. Ma non saranno neanche diminuiti".

Il 75% degli elettori che hanno scelto l'SPD lo ha fatto come misura difensiva contro l'AfD, secondo il sondaggio uscito dalle urne trasmesso da ARD. La partecipazione è aumentata al 73% dal 61% di cinque anni fa, secondo ZDF.

A livello nazionale, l'SPD è al 15%, un significativo calo rispetto al 25,7% ottenuto alle elezioni federali del 2021. Sono dietro l'AfD e i conservatori dell'opposizione.

Tutti e tre i partiti della coalizione ideologicamente diversificata di Scholz sono attualmente al 30%, rendendo i conservatori il partito più popolare da soli.

La coalizione è stata criticata per le sue dispute e la gestione dell'immigrazione. Inoltre, gli elettori della ex DDR sono critici della decisione della coalizione di fornire armi all'Ucraina per aiutare nella sua difesa contro l'invasione russa su larga scala.

Nessun spazio per l'autocompiacimento

I risultati delle elezioni in Brandeburgo sono arrivati tre settimane dopo che l'AfD è diventata il primo partito di estrema destra a vincere le elezioni statali in Germania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Turingia. L'AfD ha anche performato bene nella vicina Sassonia, piazzandosi seconda dopo i conservatori.

Woidke ha avvertito contro l'autocompiacimento, riconoscendo la continua crescita dell'AfD. Il sondaggio ZDF suggerisce che l'AfD ha guadagnato 5,7 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni in Brandeburgo del 2019.

Il co-leader dell'AfD, Tino Chrupalla, ha evidenziato la forte performance del partito tra i giovani elettori, una tendenza che si è rispecchiata nei partiti di estrema destra in tutta l'Europa alle elezioni del

