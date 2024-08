I sondaggi mostrano Harris davanti a Trump - e non

Chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti? Molti sondaggi danno Kamala Harris leggermente in vantaggio su Donald Trump, ma questo non significa necessariamente molto a causa del sistema elettorale complesso. Un altro sondaggio si è concentrato sulle qualità personali, con Harris che ha un leggero vantaggio.

La Vicepresidente Kamala Harris viene vista dagli americani come avendo un vantaggio su Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza, in alcune qualità di leadership, secondo un nuovo sondaggio. Mentre i cittadini americani vedono Harris come più onesta del suo rivale nelle elezioni di novembre, sono leggermente più propensi a fidarsi di Trump in materia di economia e immigrazione.

Pressappoco la metà di coloro che sono stati intervistati dall'agenzia di stampa AP e dal centro di ricerca Norc ha detto che qualità come "impegnata per la democrazia" e "disciplinata" descrivono meglio Harris rispetto a Trump. Solo circa tre su dieci hanno detto che queste caratteristiche si adattavano meglio a Trump.

Circa quattro su dieci dei rispondenti hanno detto che Harris si preoccupa "delle persone come me", mentre circa tre su dieci hanno detto lo stesso per Trump. Circa quattro su dieci hanno detto che la parola "onesta" descrive meglio Harris, con il 24% che vede Trump in vantaggio in questo settore.

Quattro su dieci dei rispondenti hanno visto Trump come un leader forte, con una proporzione simile che dice lo stesso per Harris. Analogamente, circa quattro su dieci hanno detto che Trump era meglio in grado di gestire una crisi, con una proporzione simile che dice lo stesso per Harris.

Nessun vincitore chiaro nella domanda elettorale

Quando si tratta di chi ha maggiori possibilità di vincere a novembre, Harris e Trump sono alla pari. Nel luglio scorso, prima che il presidente in carica Joe Biden ritirasse la sua candidatura presidenziale, solo due su dieci americani pensavano che l'81enne avesse maggiori possibilità di Trump. Quattro su dieci vedevano Trump in vantaggio al momento.

Riguardo all'economia e all'immigrazione, i rispondenti hanno visto lievi vantaggi per Trump. Il 45% ha detto che Trump era meglio in grado di gestire l'economia, con il 38% che diceva lo stesso per Harris. La proporzione è simile per l'immigrazione.

Gli americani vedono Harris in vantaggio quando si tratta di questioni di disuguaglianza etnica, politica sull'aborto o assistenza sanitaria. Circa la metà dei rispondenti ha detto che Harris farebbe un lavoro migliore in questi settori, con solo tre su dieci che dicevano lo stesso per Trump.

Non farò una previsione sulle elezioni in base a questi sondaggi, poiché il sistema elettorale è complesso e altri fattori entrano in gioco. Qualunque siano i risultati dei sondaggi, credo che sia importante per entrambi i candidati concentrarsi sull'affrontare le questioni che contano di più per il popolo americano.

