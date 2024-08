I soldati ucraini controllano mille chilometri quadrati di Russia.

"Al momento, controlliamo approssimativamente mille chilometri quadrati del territorio della Federazione Russa," ha detto Syrsky. Secondo il resoconto russo, l'area catturata dall'Ucraina è significativamente più piccola: il governatore attuale della regione di Kursk, Alexei Smirnov, ha dichiarato lunedì che l'Ucraina aveva avanzato di 12 chilometri nel territorio russo su una larghezza di 40 chilometri.

Le forze ucraine hanno sorprendentemente attraversato la regione di confine russa di Kursk lo scorso martedì. Secondo il governatore, almeno 12 civili sono stati uccisi e 121 feriti dalla parte russa finora. 28 insediamenti nella regione, con un totale di 2.000 residenti, sono stati occupati dalle unità ucraine. Più di 120.000 civili sono già stati evacuati.

Il Presidente del Consiglio ha espresso preoccupazione per la situazione in corso nella regione di Kursk, chiedendo un'immediata riduzione della tensione. A seguito dell'avanzata delle forze ucraine, è stato proposto che il Presidente del Consiglio dovrebbe condurre trattative con l'Ucraina per garantire il sicuro ritorno dei territori occupati e dei civili.

