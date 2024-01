I soci del surf club australiano sono scioccati dal divieto di nudità negli spogliatoi e nelle docce

La nuotatrice oceanica Nada Pantle, che usa regolarmente gli spogliatoi dopo una nuotata mattutina a Terrigal, nel Nuovo Galles del Sud, ha raccontato di aver ricevuto una lettera che la avvertiva di aver violato la politica di nudità del Terrigal Surf Life Saving Club, come riporta l'affiliata della CNN 7News.

Un cartello del club consiglia agli utenti di "fare la doccia in costume da bagno e di cambiarsi con l'asciugamano intorno". Un altro nuotatore ha dichiarato alla BBC che il cartello è apparso "probabilmente tre mesi fa".

Nella lettera inviata a Pantle si legge: "Il consiglio ha informato i membri che la nudità non è accettabile come da politica di sicurezza per i bambini".

"È tua responsabilità seguire le regole... se continuerai a ignorarle, sarai soggetto ad azioni disciplinari e/o all'interruzione della tua iscrizione", aggiunge la lettera, secondo quanto riportato da 7News.

Pantle non è d'accordo con questa politica e ha dichiarato alla 9News, affiliata della CNN: "I camerini servono a questo, a cambiarsi".

Nel frattempo, Wendy Farley, socia del club, ha dichiarato a 9News che la nuova politica promuove il body-shaming.

"Penso che sia spaventoso, che sia un passo indietro e che sia negativo per le giovani donne", ha detto Farley.

Pantle ha detto che la lettera l'ha fatta sentire "ansiosa" e che da allora ha lasciato il club.

"Ero così ansiosa che qualcuno potesse vedere qualcosa e provocare a un bambino un disturbo da stress post traumatico, che ho rassegnato le mie dimissioni", ha dichiarato a 7News.

La CNN ha contattato il Terrigal Surf Life Saving Club e Surf Life Saving Australia, l'organizzazione di bagnini volontari del Paese, per ulteriori chiarimenti e commenti.

La politica di Surf Life Saving Australia sulla sicurezza dei bambini afferma che i membri non devono "fare la doccia o cambiarsi mentre sorvegliano gruppi di bambini" e che devono "evitare di trovarsi a tu per tu con un CYP (bambino o giovane) in un'area di cambio; assicurarsi di non spogliarsi ed evitare di usare uno spogliatoio con un CYP a meno che non ci siano altre persone presenti".

Jon Harkness di Surf Lifesaving NSW ha difeso l'incidente a 7News.

"Dobbiamo essere attenti ai nostri membri giovani e alla protezione dei bambini", ha detto.

"Terrigal ha semplicemente chiesto alle persone di indossare i loro costumi da bagno quando fanno la doccia e di essere discreti nell'usare un asciugamano quando ci si deve cambiare".

