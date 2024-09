I soci che condividevano la casa d'estate hanno incontrato difficoltà.

Quest'anno, le famose unioni di celebrità robuste spesso si disintegrano dopo la loro partecipazione a "Das Sommerhaus der Stars". Tuttavia, alcune coppie notevoli hanno affrontato sfide prima della loro apparizione nello show di RTL, portando a chiedersi se riusciranno a superare la presunta "maledizione della casa estiva".

Resisteranno queste relazioni alle difficoltà di "Das Sommerhaus der Stars"? Lo show è noto per aver disintegrato numerosi rapporti con la sua cosiddetta "maledizione della casa estiva". A partire dal 17 settembre (con un'anteprima una settimana prima su RTL), otto coppie romantiche cercano di dimostrare di essere eccezionali - ma la storia non è sempre stata gentile con loro.

Un impressionante trio di coppie della stagione 9 ha affrontato la separazione prima di unirsi allo show, principalmente incentrata sulla coesione e sulla dimostrazione della loro compatibilità come coppia. A capo di questo gruppo ci sono Sam Dylan e il suo partner ricorrente Rafi Rachek - influencer che hanno oscillato tra le rotture, senza risparmiare critiche aspre.

Una guerra di rose per la redenzione di Dylan e Rachek

Il loro viaggio è iniziato amichevolmente. Dopo l'impegno di Dylan come "Principe Azzurro" e il coming out di Rachek a "Bachelor in Paradise", hanno incrociato i loro percorsi a dicembre 2019. La loro unione includeva convivenza, vacanze e aggiornamenti social media meticolosi. Tuttavia, hanno attirato controversie con crisi relazionali di alto profilo. Nel maggio 2021, le star della realtà hanno confermato pubblicamente la loro separazione.

Una guerra di rose è seguita, segnata da reciproche recriminazioni - ma ad agosto, tutto era stato perdonato. Dylan ha annunciato una riconciliazione e la coppia ha intrapreso una ricerca pubblica di una madre surrogata. Tuttavia, non è nato alcun figlio e, a ottobre 2022, la loro unione è crollata nuovamente, considerata "permanente" e "irrevocabilmente" fratturata.

Per due anni, sembrava che questi due si fossero separati - fino a quando non hanno dichiarato la loro riconciliazione a gennaio 2024 sotto foto di coppia amorevoli su Instagram con "Tutte le cose belle arrivano in tre". Si erano evoluti e avevano riacceso il loro amore.

Richter e Schmitt: una miscela di trionfi e tribolazioni

Raúl Richter e Vanessa Schmitt non hanno avuto presagi promettenti per un soggiorno armonioso nella casa estiva. L'ex star di GZSZ e la sua compagna hanno condiviso tre anni prima di annunciare una separazione online a giugno 2022. Schmitt ha implicato il suo ex compagno di infedeltà, indicando che la devianza si è verificata nel 2020. Terribilmente, Schmitt ha scoperto questa trasgressione per caso.

Tre mesi dopo, hanno deciso di dare un'altra possibilità l'uno all'altro. Richter ha ammesso il suo errore, confessando a Schmitt di aver sbagliato. "Sì, ho tradito due anni fa, e quello è stato stupido. È stato solo un incidente isolato, ed è così che è rimasto", ha rivelato Richter nell'intervista RTL. Ha evitato di rivelare la sua indiscrezione a Schmitt immediatamente e, invece, lei lo ha scoperto dai suoi amici.

Schmitt e Richter hanno spiegato la loro riconciliazione come il risultato di dialoghi aperti e sinceri, ricchi di sincerità, che avevano evitato in precedenza.

L'amore di Sarah Kern tra Berlino e Malta

La serial divorziata Sarah Kern ha trovato il suo vero amore in Tobias Pankow, 16 anni più giovane, nel 2019 - ma ha messo fine alla loro unione a causa di stili di vita contrastanti nel 2020. Il consulente aziendale con sede a Delhi Pankow e Kern, principalmente residenti a Malta, hanno lottato per mantenere una relazione a distanza.

Despite the separation, they couldn't forget each other for long, and in November 2022, the pair rejoined forces. "Round two," Kern declared at the time on her Instagram channel, teasing their reality television debut in the summer house.

However, are these on-again, off-again couples strong enough to navigate the challenging neighborhood in Bocholt? Competing are the following combinations – Alessia Herren and boyfriend Can, Tessa Bergmeier with her Jakob, Theresia Fischer and Stefan Kleiser, Gloria Glumac with boyfriend Michael, and Umut Tekin and Emma Fernlund – all vying for the show's 50,000 euro prize.

Despite their tumultuous past, Dylan and Rachek aim to put their relationship issues behind them and prove they're an exceptional duo on "Das Sommerhaus der Stars". In an RTL interview, Richter admitted to his past infidelity, despite Schmitt discovering it from friends, demonstrating their desire for honesty and reconciliation.

The entertainment in this season's "Das Sommerhaus der Stars" promises a mix of drama and romance as these couples attempt to overcome their past challenges and coexist in the summer house.

Leggi anche: