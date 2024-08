- I soccorritori tirano fuori un uomo di 86 anni da un veicolo a St. Egidien.

Nella periferia di Zwickau, vicino a San Egidio, una donna di 86 anni si è trovata in una situazione difficile con la sua auto. Aveva innocentemente bloccato il veicolo dall'interno, ma la chiave è scivolata irrimediabilmente tra il sedile e la porta. Come se non bastasse, il caldo opprimente all'esterno l'ha disidratata, e quando il figlio di 50 anni, che era uscito a fare la spesa, non è riuscito ad aprire il veicolo, si è reso conto della gravità della situazione e ha chiamato i vigili del fuoco. Dopo aver tentato di aiutare la donna rompendo un finestrino, i pompieri sono stati costretti ad utilizzare attrezzi speciali per forzare una porta. Dopo aver finalmente liberato la donna anziana, l'hanno portata in ospedale come precauzione.

