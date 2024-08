- I soccorritori tirano fuori un individuo dall'auto.

I soccorritori di Berlino-Rudow sono riusciti a liberare un individuo rimasto intrappolato dopo un incidente in cui cinque persone sono rimaste ferite. L'individuo liberato è stato trasportato in elicottero in un importante centro traumatologico, poiché altre due persone hanno riportato ferite gravi e due lievi, come confermato dai vigili del fuoco di Berlino.

L'incidente ha coinvolto veicoli che si sono scontrati all'incrocio tra Stubenrauchstraße e Kanalstraße. Al momento, non sono state fornite informazioni immediate sulla causa dell'incidente.

I vigili del fuoco di Berlino hanno anche gestito le operazioni di spegnimento dell'incendio sulla scena dell'incidente a causa di una potenziale fuoriuscita di carburante dal veicolo. Fortunatamente, l'incendio è stato contenuto e non ha causato ulteriori feriti.

