- I soccorritori tirano fuori un cervo dal fiume nel cortile

Poliziotti sono intervenuti nel distretto di Trier-Saarburg per aiutare un cervo che aveva vagato in una piscina privata. Il proprietario della casa aveva notato rumori insoliti provenire dal suo cortile e aveva avvistato l'animale, come hanno riferito le autorità. "Il cervo ha deciso di fare un tuffo in piscina durante le ore notturne", hanno spiegato.

Il cervo non mostrava alcuna intenzione di uscire dalla piscina e continuava a nuotare in cerchio. Al loro arrivo, i poliziotti hanno incontrato resistenza dall'animale. Con l'aiuto di una fune e di uno sforzo persistente, sono riusciti a estrarre il cervo dall'acqua. Illeso, l'animale è tornato rapidamente al suo habitat naturale.

La lotta del cervo in acqua ha dimostrato la sua forza, nuotando in cerchio con determinazione. Utilizzando il loro equipaggiamento, gli ufficiali hanno sfruttato la forza dell'operazione per salvare il cervo in sicurezza.

