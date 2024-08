- I soccorritori sono in azione in Sassonia

Intensi piogge in alcune parti della Sassonia hanno portato a numerosi interventi dei vigili del fuoco. Secondo le loro stesse dichiarazioni, i vigili del fuoco di Dresda sono stati impegnati in oltre 300 interventi in strade allagate, sottopassi e allagamenti di seminterrati dal pomeriggio di domenica. In totale, è stato registrato solo un leggero infortunio.

Il gran numero di chiamate a Dresda ha portato all'ignoranza iniziale di 150 chiamate di emergenza, che sono state gradualmente gestite, come riferito dai vigili del fuoco.

Nel municipio di Dresda, il livello dell'acqua nei seminterrati era riportato intorno ai 20 centimetri, con la squadra di soccorso che ha lavorato per diverse ore. La situazione ha iniziato a migliorare intorno alle 1 del mattino.

Nella parte sud-est di Dresda, i vigili del fuoco hanno salvato 13 persone da una piattaforma della S-Bahn utilizzando un battello di soccorso, poiché il sottopasso e la strada adiacente Fritz-Schreiter-Straße erano sommersi di circa 1,5 metri.

Nella regione della polizia di Zwickau, sono stati necessari interventi a causa di alberi caduti e acqua sulle strade durante la sera e la notte, come ha riferito un portavoce al mattino. Un'auto ha subito un aquaplaning e è uscita di strada sulla A72 bagnata a Neuensalz (distretto di Vogtland) domenica sera, secondo la polizia.

Due altri veicoli che seguivano l'auto uscita di strada hanno perso il controllo e sterzato per evitarla, ha riferito la polizia di Zwickau. Una donna di 48 anni nella sua auto, insieme a un passeggero di 18 anni, ha urtato la barriera centrale. Un guidatore di 64 anni con il suo passeggero di 58 anni è rotolato giù per un pendio. Tutti e quattro hanno riportato lievi ferite, con il guidatore del primo

Leggi anche: