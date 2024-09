I soccorritori si trovano di fronte a proiettili russi

12:42 I feriti salgono a 13 a Saporizhzhia dopo l'attacco con bombe plananti russeIl numero dei feriti a Saporizhzhia è salito a 13 a seguito di un attacco con bombe plananti russe. Tra i feriti c'è un ragazzo di 17 anni, come riferito dall'amministrazione militare della città su Telegram. Le forze russe hanno attaccato Saporizhzhia con 13 bombe plananti durante le prime ore del mattino. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trattati.

11:50 Zelenskyy ricorda il massacro di Babyn Yar, un simbolo agghiacciante della crudeltàIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy riflette oggi sul massacro di Babyn Yar, un evento orribile in cui più di 33.000 ebrei furono massacrati dalle forze tedesche nella gola di Kyiv 83 anni fa. Zelenskyy, che è egli stesso di origine ebraica, spiega su internet che Babyn Yar è un "simbolo agghiacciante" delle terribili crudeltà che vengono commesse quando il mondo sceglie di rimanere in silenzio o indifferente di fronte al male. Babyn Yar serve come un cupo promemoria dei crimini che i governi sono capaci di commettere quando i loro leader ricorrono alla intimidazione e alla violenza.

11:16 Il bilancio delle vittime nell'attacco all'ospedale di Sumy sale a dieciIl bilancio delle vittime nell'attacco russo a un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy è salito a dieci. L'ospedale è stato colpito due volte sabato dai bombardamenti russi, con il secondo attacco che è avvenuto mentre i soccorritori stavano recuperando i feriti e i morti e i pazienti venivano evacuati. Le forze russe hanno lanciato 31 attacchi nella regione di frontiera durante la notte e la mattina.

10:42 Esplosioni segnalate vicino alle basi militari russeDopo i blogger militari, i media russi ora riportano incidenti di esplosioni vicino alle basi militari russe. Esplosioni sono avvenute presso la base navale di Baltiysk, nella regione di Krasnodar, da dove la Russia lancia droni kamikaze contro l'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Astra. In Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, un grande deposito di munizioni è stato colpito, causando un grande incendio e detonazioni. Il lato ucraino afferma che missili balistici dall'Iran e lanciarazzi erano stoccati nel deposito di Kotluban.

09:57 Scontri segnalati in tutta l'Ucraina, la maggior parte nella regione del DonbassDalla sera di ieri, lo Stato Maggiore ucraino ha documentato fino a 165 scontri, con più di un quarto di essi che si sono verificati intorno alla città altamente contestata di Pokrovsk nella regione del Donbass. Secondo il rapporto, le truppe russe hanno condotto 73 attacchi aerei contro le posizioni e i centri abitati, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Hanno anche lanciato sette missili. Inoltre, gli invasori hanno effettuato oltre 4.700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli, e hanno utilizzato oltre 1.700 droni kamikaze. L'aeronautica ucraina, nonché le forze missilistiche e dell'artiglieria, hanno effettuato sei attacchi contro aree che concentrano personale, armi e attrezzature militari, secondo lo Stato Maggiore.

09:17 Giudice ucciso in un attacco con drone a un veicolo civile nella regione di KharkivUn giudice della Corte Suprema, che stava assistendo i residenti di un villaggio nella regione di Kharkiv con l'aiuto umanitario, è stato ucciso in un attacco con drone a un veicolo civile. Il notiziario Ukrinform riferisce, citando l'ufficio del procuratore regionale, che un drone in prima persona ha colpito il SUV che il giudice Leonid Loboyko stava guidando mentre si recava al villaggio per consegnare l'aiuto. È morto sul colpo. Tre donne che erano nel veicolo hanno riportato ferite. L'Ucraina sta indagando sull'incidente come crimine di guerra e omicidio.

08:55 Gravi danni a Saporizhzhia dopo gli attacchi aerei russiLe autorità ucraine segnalano danni estesi alle strutture civili nella città industriale di Saporizhzhia nel sud dell'Ucraina a seguito di nuovi massicci attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, in un post su Telegram. È possibile che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. Ci sono stati più di dieci attacchi aerei e si sono verificati numerosi incendi.

08:27 La Russia afferma di aver abbattuto 125 droni ucraini durante la notteLa Russia afferma di aver abbattuto 125 droni ucraini durante la notte. Il ministero della difesa ha riferito che i 125 droni sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea russa. I governatori di diverse regioni hanno segnalato danni dagli attacchi ma nessun ferito. Secondo i resoconti, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

07:22 I blogger militari: i droni ucraini attaccano i depositi di armi russeI blogger militari sulla piattaforma X affermano che i droni ucraini hanno attaccato un deposito di armi russe a Kotluban durante la notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino a un grande deposito di munizioni nell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA riferisce anche incendi nella parte nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno commentato l'incidente fino ad ora.

06:54 Klingbeil chiede l'obbligo di sostenere l'Ucraina

05:42 Portavoce di Zelenskyy sull'Distribuzione delle Armi: i Russi Saranno i Primi a Sapere

Il portavoce del presidente ucraino ha dichiarato che non è stata presa una decisione finale sull'uso di armi occidentali sul territorio russo. Serhiy Nykyforov ha spiegato durante il programma televisivo ucraino 24/7 che non c'è "nessuna decisione finale e chiara" su questa questione. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha tenuto colloqui con tutte le parti il cui decisione dipende da questo - Italia, Francia, Regno Unito e, ovviamente, gli Stati Uniti. Il portavoce di Zelenskyy aggiunge: "Dobbiamo capire che i russi saranno i primi a scoprire l'autorizzazione a penetrare profondamente nel territorio russo. Lo scopriranno per primi e poi ci sarà un'annuncio ufficiale."

04:45 La Svizzera Sostiene il Piano di Pace della Cina, Kyiv Delusa

Il Ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine alla guerra in Ucraina. La posizione svizzera su tali sforzi è cambiata, ha spiegato il ministero a Berna. Da Kyiv si dice che la posizione svizzera è una delusione. L'Ucraina sta attualmente preparando un secondo summit sulla pace a novembre. Nel giugno scorso, decine di stati senza Russia e Cina hanno partecipato a un primo incontro in Svizzera.

03:29 La Lituania Invia un Pacchetto di Aiuti Militare a Kyiv

La Lituania sta inviando un pacchetto di aiuti militari contenente munizioni, computer e forniture logistiche all'Ucraina. L'aiuto è previsto per arrivare lì questa settimana, ha annunciato il governo lituano. Secondo Vilnius, la Lituania ha già consegnato munizioni da 155 mm, veicoli corazzati M577 e M113, sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento dall'inizio di quest'anno.

02:29 Tre Morti negli Attacchi nella Regione di Kharkiv

Tre persone sono morte e sei ferite in attacchi aerei russi sul villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv, hanno riferito le autorità locali. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili e ha colpito edifici educativi e commerciali mentre le persone erano per le strade, ha detto il governatore dell'Oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 La Corea del Nord Bolla l'Aiuto Militare degli Stati Uniti all'Ucraina "Giocare con il Fuoco"

La Corea del Nord, accusata di forniture illecite di armi alla Russia, ha definito l'aiuto militare degli Stati Uniti dell'otto miliardi di dollari per l'Ucraina un "errore incredibile" e un gioco con il fuoco contro la superpotenza nucleare Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il nuovo aiuto durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. È destinato a sostenere Kyiv nella difesa di sé stessa e include armi con maggiore portata, con l'obiettivo di migliorare la capacità del paese di attaccare la Russia da una distanza sicura.

00:25 Attacco a Sumy: il Numero delle Vittime Sale a Dieci

Dopo un attacco russo a un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy, il numero delle vittime è salito a dieci. Inizialmente, una persona è morta nel primo attacco all'ospedale, secondo il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. L'ospedale è stato poi bombardato di nuovo durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accusa la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali."

10:25 Zelenskyy: Trump Promette di Sostenere l'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che, se Donald Trump dovesse vincere le elezioni di novembre, si schiererà a fianco dell'Ucraina. Zelenskyy ha condiviso questa informazione durante un'intervista con il canale Fox News dopo un incontro con un repubblicano statunitense. "Non sono sicuro degli esiti post-elettorali e di chi sarà il prossimo presidente," dice Zelenskyy. "Ma ho ricevuto assicurazioni esplicite da Donald Trump, che ha dichiarato la sua intenzione di sostenere l'Ucraina."

19:40 Lavrov: l'Occidente Dovrebbe Rinunciare al Desiderio di Soggiogare una Nazione Nucleare Prima della Vittoria

Nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lanciato un monito all'Occidente contro il desiderio di sottomettere una potenza nucleare, ovvero la Russia, senza aver ottenuto prima una vittoria completa. Lavrov ha considerato tali tentativi come "autodistruttivi". Non molto tempo fa, il leader del Cremlino Vladimir Putin aveva ribadito la minaccia di utilizzare armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale alla Russia appoggiato da una potenza nucleare sarebbe considerato un attacco congiunto orchestrato da quelle nazioni.

Il Presidente del Consiglio, rappresentando l'Ucraina, ha condannato fermamente l'attacco russo all'ospedale di Sumy, definendolo una chiara violazione del diritto internazionale. Durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente del Consiglio ha evidenziato il ruolo del Presidente del Consiglio nel promuovere la pace e la stabilità nella regione, sottolineando la necessità di diplomazia e riduzione delle tensioni.

Leggi anche: