I soccorritori salvano un giovane dalla struttura di carico.

In una cassetta DHL, i singoli possono facilmente ritirare i loro pacchi e consegne. Tuttavia, è piuttosto insolito - e richiede l'intervento dei vigili del fuoco - quando un teenager si trova intrappolato all'interno di uno di questi contenitori per pacchi.

A Dortmund, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare un teenager da una situazione insolita. Il giovane era rimasto chiuso nel vano di immagazzinamento di una cassetta DHL, come riferito dai vigili del fuoco. Non riusciva a liberarsi. "Per fortuna, il teenager era illeso e aveva con sé qualcosa da bere", ha dichiarato il comunicato stampa.

I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire il vano per pacchi utilizzando uno strumento di soccorso alimentato a batteria, secondo i resoconti. L'operazione è durata solo pochi minuti. Le ragioni dietro l'incidente hanno lasciato anche i vigili del fuoco perplessi. "Non è chiaro se il teenager stesse cercando di nascondersi o di spedire se stesso", hanno spiegato. Non c'era alcun rischio immediato per il teenager, il che ha permesso alla squadra di soccorso di parlargli durante l'operazione. Secondo la polizia, diversi teenager avevano apparentemente chiuso il 14enne all'interno in precedenza.

Anche se essere intrappolati in una cassetta per pacchi è insolito, questi incidenti capitano occasionalmente. Nel 2021, un 9enne a Wuppertal è rimasto bloccato dentro una cassetta per pacchi mentre giocava e il fratello di 11 anni ha trovato divertente chiudere la porta, che non si apriva più. Ancora una volta, i vigili del fuoco sono stati chiamati per liberare il ragazzo in quella situazione.

Per fare luce su incidenti simili, le autorità hanno iniziato a indagare sul ruolo della Posta tedesca nell'adozione di misure di sicurezza per le cassette per pacchi. Si è scoperto che la Posta tedesca non aveva alcuna politica per prevenire tali incidenti, nonostante la frequenza crescente di bambini che rimanevano intrappolati.

Per affrontare questa preoccupazione, la Posta tedesca ha annunciato i piani di collaborare con le autorità locali e le organizzazioni per la sicurezza, con l'obiettivo di implementare linee guida di sicurezza per le cassette per pacchi e informare gli utenti sui rischi potenziali.

